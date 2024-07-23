انسحب نادي الهلال السعودي، من المفاوضات مع متعب الحربي، ظهير أيسر فريق الشباب، إذ كان يسعى "الزعيم" لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشرت صحيفة "الرياضية" السعودية، تقريرًا قالت فيه إن نادي الهلال، استفسر عن إمكانية شراء عقد متعب الحربي، إلا أن إدارة الشباب أكدت تمسُّكها بخدمات اللاعب.

وأشارت الصحيفة إلى أن إصرار إدارة الشباب على عدم بيع الحربي، دعا المفاوض الهلالي إلى الانسحاب.

كما أكدت الصحيفة أن الحربي أبدى رغبته في تمثيل النصر حال موافقة الشباب الرسمية على انتقاله إلى "العالمي" خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

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يذكر أن الهلال، قدَّم عرضًا للحصول على خدمات الحربي مقابل التنازل عن عبد الله رديف مصعب الجوير، وحمد اليامي، ولكنَّ الجانب الشبابي رفض مناقشة العرض.

فيما تلقَّت إدارة الشباب عرضًا من الإيطالي جويدو فينغا، الرئيس التنفيذي في النصر، يطلب فيها الحصول على عقد اللاعب مقابل 50 مليون ريال.