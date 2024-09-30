أرقام صادمة لريال مدريد وآرسنال.. ترتيب اللعب النظيف في الدوريات الأوروبية

تصّدر فريبورغ الألماني ترتيب اللعب النظيف في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى وذلك وفق ما نشره تقرير إحصائي لموقع "هوسكورد".

ووفقا للبيانات التي نشرها الموقع الفرنسي، حلّ نادي فريبورغ في المركز الأول بحصوله على أقل عدد من البطاقات الحمراء والصفراء منذ بداية موسم 2024 ـ 2025، فيما جاء باريس سان جيرمان الفرنسي ثانيا وريال مدريد في المركز العاشر.

وحتى الجولة الخامسة من منافسات الدوري الألماني، رفع الحكام 6 بطاقات صفراء فقط ضد لاعبي فريبورغ، دون أن يشهروا أية بطاقة حمراء.

ويـأتي إنتراخت فرنكوفورت ثانيا وبايرن ميونخ ثالثا في ترتيب اللعب النظيف برصيد 8 و9 بطاقات صفراء على التوالي.

وفي الدوري الإسباني، كان أرقام ريال مدريد وبرشلونة، قطبي الكرة الإسبانية صادمة في ترتيب اللعب النظيف بعد 8 جولات على انطلاق "الليغا" بحلول كل منهما في مراكز متأخرة جدا في ترتيب البطاقات الصفراء والحمراء.

ويحتل ريال مدريد المركز 13 في ترتيب اللعب النظيف في إسبانيا برصيد 15 بطاقة صفراء وبطاقة حمراء واحدة، وغير بعيد عنه يأتي برشلونة بحصول لاعبيه على 12 بطاقة صفراء وبطاقة حمراء واحدة.

أما في الدوري الإنجليزي، فيحتل آرسنال المركز الأخير برقم صادم جدا، وذلك بتلقي لاعبيه 21 بطاقة صفراء مع بطاقتين حمراوين، فيما يحتل مانشستر يونايتد بدوره ترتيبا متأخرا جدا (المركز 18) برصيد 18 بطاقة صفراء وبطاقة حمراء كانت مساء الأحد لقائدة برونو فيدرنانديز.

ويحتل ليفربول المركز الثالث في ترتيب اللعب النظيف في البريمرليغ برصيد 12 بطاقة صفراء.