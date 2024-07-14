وجَّه الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، صدمة إلى زميله السابق في ريال مدريد كريستيانو رونالدو، وذلك لصالح مواطنه ليونيل ميسي.

ولعب دي ماريا مع رونالدو في ريال مدريد لفترة طويلة، وتُوج الثنائي بكل الألقاب الممكنة، مثل: الدوري الإسباني، ودوري أبطال أوروبا، وكأس الملك، وكأس السوبر.

ولكن، رغم لعبهم سويًا لفترة طويلة، يرى دي ماريا أن مواطنه ليونيل ميسي نجم برشلونة الأسبق أفضل من رونالدو.

وقبيل مباراة نهائي كوبا أمريكا بين الأرجنتين وكولومبيا، فجر يوم الاثنين، قال دي ماريا عند سؤاله عن الأفضل بين ميسي ورونالدو، إن الأفضل هو من يملك أكبر عدد من الكرات الذهبية.

وأوضح: "ليو لديه 8 ورونالدو 5.. بالنسبة لي هناك فارق بينه وبين كريستيانو".

ويلتقي منتخب الأرجنتين (حامل اللقب) مع نظيره الكولومبي، فجر الاثنين، على ملعب (هارد روك) بولاية فلوريدا، المباراة النهائية للبطولة، المقامة حاليًا في الولايات المتحدة.

ويطمح المنتخب الأرجنتيني بالتتويج باللقب للمرة الثانية على التوالي والـ16 في تاريخه، من أجل الانفراد بالرقم القياسي كأكثر المنتخبات فوزًا بالبطولة، الذي يتقاسمه، حاليًا، مع منتخب أوروغواي.

وأعلن دي ماريا (36 عامًا)، في نوفمبر الماضي، اعتزاله اللعب دوليًا عقب ختام بطولة كوبا أميركا 2024، بعد مسيرة حافلة استمرت لمدة 15 عامًا مع منتخب الأرجنتين.

وأعرب ميسي، في مقابلة أجراها مع محطة (دايركت سبورتس) الرياضية، عن رغبته بأن يهز دي ماريا الشباك في المباراة النهائية، مثلما فعل أمام البرازيل في نهائي النسخة الماضية (كوبا أميركا 2021)، ليقود الفريق للتتويج باللقب آنذاك، وكذلك أمام فرنسا في نهائي كأس العالم، العام 2022، في قطر.