ليست مشكلة النصر.. مفاجأة حول فشل انتقال لابورت إلى بلباو

فجرت تقارير إعلامية مفاجأة مدوية بسبب تعثر صفقة انتقال إيميريك لابورت، نجم النصر السعودي، إلى صفوف أتلتيك بلباو الإسباني خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وألغى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تسجيل اللاعب في نادي أتلتيك بلباو خلال الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية 2025، قادماً من النصر، وذلك بعد إغلاق آلية تسجيل اللاعبين (TMS)، ما منع إدراج اسم اللاعب في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت صحيفة "ماركا" في تقرير لها: "يُجرى حالياً التحقيق في سبب تأخير إرسال الوثائق إلى فيفا لتسجيل اللاعب في نادي أتلتيك بلباو".

وأوضحت الصحيفة أن النصر لم يكن السبب الرئيسي في تعثر الصفقة، مشيرة إلى أن النادي الإسباني لم يُكمل جميع الوثائق المطلوبة قبل الإغلاق، وأن الأوراق التي أرسلت للفيفا لم تكن مكتملة.

وأضافت: "الجميع ألقى اللوم على النصر لتأخره، لكن يبدو أن أتلتيك بلباو لم يستكمل جميع الوثائق قبل الإغلاق، وترك الأمر لآخر لحظة حتى تم غلق نافذة الانتقالات".

وبحسب إذاعة "كادينا سير"، فإن المشكلة كانت في نادي أتلتيك بلباو وليس النصر، حيث احتاجت الوثائق لمراجعة دقيقة قبل إرسالها. وإذا لم يتدخل "فيفا" لتقديم استثناء، فقد تتأجل الصفقة إلى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وينص الاتفاق بين لابورت وبلباو على انضمامه بعقد لمدة ثلاث سنوات، ليختتم مسيرته في ملعب "سان ماميس" بعد حوالي أربع سنوات خارج إسبانيا، حيث لعب مع مانشستر سيتي ثم النصر السعودي.

يذكر أن عقد لابورت مع النصر يمتد حتى صيف 2026، ويتقاضى اللاعب الإسباني راتبًا سنويًا يبلغ 25 مليون يورو.