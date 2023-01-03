وليد عبدالله: تعرقت من كثر التوتر وأنا أتحدث مع كريستيانو رونالدو (فيديو)

يذكر أن كريستيانو رونالدو قال في المؤتمر الصحفي الذي عقده بملعب مارسول بارك إن "عمله انتهى" في أوروبا، مشيرا إلى أنه يستمتع بالتحديات الجديدة داخل الملعب وخارجه وذلك خلال تقديمه لاعبا في صفوف النصر السعودي اليوم الثلاثاء.

وقال النجم البرتغالي: "أنا فخور للغاية باتخاذ هذا القرار الكبير في حياتي (انضمامي للنصر). في أوروبا، انتهى عملي".

وأضاف: "فزت بكل شيء، لعبت في أهم الأندية الأوروبية والآن، إنه تحد جديد في آسيا".

وأكد رونالدو أن عددا من الأندية من أنحاء العالم أبدت اهتمامها بالتعاقد معه بعد رحيله عن يونايتد، لكنه آثر الانتقال إلى النصر لأنه يقدم له فرصة لأن يترك بصمته خارج الملعب.

وأوضح رونالدو: "أنا ممتن للنصر، لمنحي هذه الفرصة لتطوير كرة القدم للجيل الشاب وللمرأة كذلك، بالنسبة لي، إنه تحد لكنني أيضا أشعر بسعادة غامرة وبالفخر".

وأضاف: "يمكنني القول الآن، كانت أمامي العديد من الفرص في أوروبا والبرازيل وأستراليا وأمريكا. وحتى في البرتغال، حاولت العديد من الأندية التعاقد معي، لكنني أعطيت كلمتي لهذا النادي، لأطور ليس فقط كرة القدم وإنما جوانب أخرى من هذا البلد".

وتحاشى اللاعب البالغ عمره 37 عاما الرد على أسئلة بخصوص الانتقادات التي أثارها انتقاله إلى السعودية قائلا "أنا لاعب فريد، بالنسبة لي هذا عادي".

وقال رودي جارسيا مدرب النصر إن التعاقد مع رونالدو خطوة هائلة بالنسبة للدوري السعودي.

وأبلغ الصحفيين: "في حياتي، رأيت أن مهمة تدريب اللاعبين العظماء أمثال كريستيانو هي الأسهل فليس هناك ما يمكنني أن أعلمهم إياه".

وأضاف: "كما قال، نحن هنا للفوز، لا شيء آخر، أريده أن يستمتع باللعب مع النصر والفوز مع النصر، هذا كل شيء".