تعليق مثير من عبدالله الخيبري بعد تدريبات شاقة لفريق النصر (فيديو)

بدا التعب الشديد على وجوه لاعبي النصر السعودي بعد تدريباتهم الشاقة في معسكر الفريق الحالي المقام في النمسا، تحت قيادة البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني الجديد للفريق.

النصر يخوض معسكرا في النمسا تحت قيادة جيسوس حتى يوم 4 أغسطس تحضيراً للمشاركة في بطولة السوبر السعودي الشهر المقبل وللموسم الجديد.

نادي النصر كان أنهى الموسم الماضي من الدوري السعودي في المركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة خلف الاتحاد المتوّج باللقب والهلال الوصيف.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر الإرهاق الشديد على وجوه لاعبي "العالمي"، وكان أبرزهم مشاري النمر وعبد الله الخيبري، حيث مازح النمر زميله قائلا إن "الخيبري" مرهق من التدريبات، ليرد الأخير مازحا "التدريب عادي بالنسبة لي"، ليفاجئه النمر قائلا "كذاب".

وخلال رحيله إلى فندق الإقامة، قال الخيبري: "أنا غير قادر على النظر للكاميرا.. أشعر بالتعب الشديد الحقيقة".

وفي فيديو آخر متداول ظهر الخيبري جالسا على أرض الصالة الرياضية من شدة الإرهاق، قائلا: "الأجواء تساعد على التدريب، لكن التمرين إرهاق غير طبيعي".

ومن المعروف أن جيسوس من المدربين الذين يركزون بشكل كبير في تدريباتهم على رفع عامل اللياقة البدنية بشكل كبير، وهو ما كان أحد أكبر أسباب نجاحه سابقا مع الهلال.

ويُقام معسكر النصر الخارجي استعدادًا لموسم 2025-2026 على 3 مراحل موزعة بين النمسا والبرتغال وهونغ كونغ، وذلك ضمن خطة فنية متكاملة تهدف لتجهيز الفريق بدنيا وتكتيكيا قبل بداية الموسم.

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وبدأت المرحلة الأولى في مدينة باد تاتسمانسدورف النمساوية خلال الفترة من 20 يوليو حتى 4 أغسطس، وسط أجواء مثالية لاستعادة اللياقة وإجراء التدريبات الجماعية المكثفة.

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أما المرحلة الثانية فتُقام في البرتغال، وتتخللها عدة مباريات ودية أمام فرق أوروبية متنوعة المستوى، بينما تُختتم التحضيرات في هونغ كونغ اعتبارًا من 15 أغسطس، تأهبًا لمواجهة الاتحاد في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، المقرر إقامته يوم 19 أغسطس 2025.