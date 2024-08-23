اقترب نادي الهلال السعودي، من حسم صفقة كبرى، قبل إغلاق باب الانتقالات الصيفية لموسم 2024- 2025.

ويسعى نادي الهلال السعودي لضم البرتغالي جواو كانسيلو، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، في الميركاتو الصيفي الحالي.

وكشف الإعلامي جيانلويجي لونغاري أن نادي الهلال اتفق بشكل نهائي مع مانشستر سيتي ومع اللاعب شفهيًا، لارتداء قميص "الزعيم".

وأكد لونغاري في تغريدة عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس" أن الهلال سرّع المفاوضات الآن مع مانشستر سيتي لإتمام صفقة كانسيلو، وبالفعل حصل على موافقة النادي واللاعب، قبل أن ينقض عليه برشلونة.

واختتم: "يتبقى فقط توقيع العقود الرسمية بين الطرفين".

ويرغب مانشستر سيتي في بيع كانسيلو بشكل نهائي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويلعب كانسيلو مع مانشستر سيتي منذ عام 2019، ولكنه أعير في آخر موسم ونصف الموسم إلى كل من بايرن ميونخ وبرشلونة.

ولعب كانسيلو 42 مباراة بقميص برشلونة في الموسم الماضي وخلالها سجل 4 أهداف وصنع 5 آخرين.