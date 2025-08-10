فريق عادي رغم الفلوس والدولارات.. أسطورة الزمالك يصدم الأهلي (فيديو)

وجّه الإعلامي الرياضي خالد الغندور، أسطورة الزمالك السابق، صدمة إلى النادي الأهلي بعد تعادل الفريق الأحمر أمام منافسه مودرن سبورت، في اللقاء الذي جمعهما، أمس السبت.

وسقط الأهلي في فخ التعادل أمام مودرن سبورت، بنتيجة 2-2، في المباراة التي جمعت الفريقين في مستهل مشوارهما ببطولة الدوري المصري.

أخبار ذات علاقة الزمالك في الصدارة.. جدول ترتيب الدوري المصري بعد أول جولة

الأهلي فقد نقطتين في سباق الدوري المصري الممتاز، في أول مباراة له.

ويلعب الأهلي أمام فاركو، يوم الجمعة المقبل، على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الأسبوع الثاني من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

كما فشل خوسيه ريبيرو في أول مباراة له بالدوري المصري مع النادي الأهلي.

وقال الغندور في تصريحات تلفزيونية: "انتهى لقاء مودرن سبورت والأهلي بالتعادل الإيجابي (2-2) في أول مباراة للفريق الأحمر بالموسم الجديد، والكل كان ينتظر أن يتألق الفريق الأحمر، فهو يمتلك ترسانة من اللاعبين بإمكانيات كبيرة ضد فريق كان يصارع الموسم الماضي من أجل البقاء، ولكن دعم صفوفه هذا الموسم بلاعبين وجهاز فني جيد".

وأضاف: "الأهلي ظهر أنه فريق عادي جدًّا خاصة في الشوط الأول، وربما أثر غياب لاعب مثل إمام عاشور ترك فراغًا واضحًا، فهو لاعب صاحب حلول في التصويب والتسجيل وكان هدافًا للدوري، وأيضًا رحيل وسام أبو علي خسارة كبيرة جدًّا تهديفيًّا مع الاحترام لمحمد شريف، وحتى خوسيه ريبيرو فهو مدرب ليس بقيمة الأهلي صراحة، فهو في النهاية مدرب يحصد راتبه بالدولار فيجب أن يكون على قدر النادي الأحمر".

وتابع: "يحسب لفريق مودرن تقديمه مباراة جيدة على المستويين الدفاعي والهجومي وسجل هدفين في شباك الأهلي ودفاع الفريق الأحمر كان متفرجًا، في النهاية هي مباراة مخيبة لآمال جمهور الفريق الأحمر في بداية البطولة".