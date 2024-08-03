حقق فريق الزمالك فوزا مهما على حساب ضيفه الجونة بهدف من دون رد في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، يوم الجمعة.

ورفع الزمالك رصيده إلى 49 نقطة من 30 مباراة ليتقدم للمركز الخامس، بينما توقف رصيد الجونة عند 33 نقطة في المركز 13.

ويتصدر الأهلي الدوري برصيد 75 نقطة من 29 مباراة، متقدما بفارق خمس نقاط على بيراميدز الذي خاض 31 مباراة.

وأحرز التونسي حمزة المثلوثي هدف الزمالك من ركلة جزاء في الدقيقة 15.

يذكر أنه سيتم خصم 3 نقاط من رصيد الزمالك نهاية الموسم الجاري، تنفيذا للعقوبة الموقعة عليه من قبل رابطة الأندية المحترفة، باعتباره مهزوما بهدفين نظيفين، بعدما رفض مواجهة غريمه التقليدي الأهلي، في الجولة الـ27 بالدوري.

ويتبقى للزمالك 4 مباريات مقبلة في الدوري المصري، ستكون مواعيدها كما يلي:

الزمالك ضد إنبي، (مؤجلات الجولة الـ22) يوم الاثنين 5 أغسطس.

الزمالك ضد زد، (مؤجلات الجولة الـ23) يوم الخميس 8 أغسطس.

الزمالك ضد طلائع الجيش (الجولة 33)، يوم الأربعاء 14 أغسطس.

بلدية المحلة ضد الزمالك (الجولة 34)، يوم السبت 17 أغسطس.

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جدول ترتيب الدوري المصري:

1- الأهلي - 75 نقطة - 29 مباراة.

2- بيراميدز - 70 نقطة - 31 مباراة.

3- المصري - 52 نقطة - 32 مباراة.

4- مودرن سبورت - 50 نقطة - 32 مباراة.

5- الزمالك - 49 نقطة - 30 مباراة.

6- سموحة - 48 نقطة - 31 مباراة.

7- زد- 47 نقطة - 29 مباراة.

8- سيراميكا كليوباترا - 45 نقطة - 32 مباراة.

9- إنبي - 43 نقطة - 31 مباراة.

10- الاتحاد السكندري - 40 نقطة - 32 مباراة.

11- طلائع الجيش - 39 نقطة - 32 مباراة.

12- البنك الأهلي - 34 نقطة - 32 مباراة.

13- الجونة - 33 نقطة - 32 مباراة.

14- الإسماعيلي - 32 نقطة - 32 مباراة.

15- فاركو - 31 نقطة - 32 مباراة.

16- بلدية المحلة - 27 نقطة - 32 مباراة.

17- المقاولون العرب - 25 نقطة - 31 مباراة.

18- الداخلية - 19 نقطة - 32 مباراة.