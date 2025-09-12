رد مفاجئ من إكرامي بعد انسحاب محمود الخطيب

تحدث إكرامي الشحات، حارس مرمى الأهلي المصري الأسبق، عن قرار محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء بالانسحاب والابتعاد عن خوض الانتخابات القادمة التي تقام قبل نهاية العام الجاري بحسب التقديرات.

وأبلغ الخطيب مجلس إدارة الأهلي برغبته في عدم خوض انتخابات القلعة الحمراء لأسباب صحية.

وقال إكرامي عبر قناة MBC MASR إن محمود الخطيب أخطأ بهذا القرار وعليه التراجع إلا إذا كانت لديه مشاكل صحية.

وأوضح أنه بغض النظر عن وجود خلافات بينه وبين الخطيب فإنه يتمنى بقاء الأخير في منصبه؛ لأنه يحلم منذ سنوات بافتتاح مشروع ستاد الأهلي كما أنه بدأ بالفعل هذا المشروع.

وأشار إلى أن محمود الخطيب مر بأزمات أقوى من فكرة الخلاف مع حسام غالي عضو مجلس إدارة الأهلي بعد تصريحاته الأخيرة، مؤكداً أن الخطيب جدير بالبقاء في رئاسة النادي وتحقيق أحلام الجماهير.

وأتم قائلاً: "إذا رحل الخطيب عن رئاسة الأهلي وتمسك بقراره فالقلعة الحمراء لديها من الكوادر من يستطيع قيادة دفة الأمور، ولكنني أتمنى بحكم علاقتي بالخطيب كزملاء ملعب البقاء في منصبه".

ودخل الخطيب في خلاف مع إكرامي بعد رحيل نجل الأخير شريف إكرامي وزوج ابنته رمضان صبحي إلى بيراميدز.