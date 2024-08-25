فجر الدكتور خالد الجوادي، مترجم السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي المصري، مفاجأة مدوية بعد رحيله عن منصبه في القلعة الحمراء.

وقال مترجم كولر أثناء حواره مع قناة "أون تايم سبورتس 2" إن منصبه داخل الجهاز الفني للأهلي لا يقتصر على دور الترجمة فقط موضحًا أن عقده مع الوكالة المسؤولة عن تسويق المدرب السويسري ينص على عمله كمساعد في الجهاز الفني.

وأضاف "لا أحب الظهور الإعلامي، ولا أريد الدعاية لنفسي، وأترك الأمور لإدارة الأهلي لإعلان ما تراه مناسبًا والأهم بالنسبة لي أن أقوم بعملي على أكمل وجه".

وتابع "إدارة الأهلي وكولر والشركة المسؤولة عن تسويقه تعلم تمامًا حدود صلاحياتي واختصاصاتي، وربما إدارة القلعة الحمراء لا تريد إعلان هذه التفاصيل ولها كل الحق في ذلك".

وأشار إلى أنه عمل من قبل في مجال كرة القدم أثناء حياته في ألمانيا موضحًا أن دور المترجم لا يقتصر عند هذه الحدود مثلما فعل البرتغالي جوزيه مورينيو حين عمل مترجمًا مع الهولندي لويس فان غال مع برشلونة الإسباني.

وواصل "الشركة المسؤولة عن تسويق كولر تابعوا عملي في الموسم الأول، وقرروا تعديل دوره إلى مساعد، وأحيانًا كنت أجلس مع اللاعبين الذين يريدون عقد اجتماعات مع كولر".

ووجه الأهلي المصري الشكر للجوادي بعد نهاية الموسم الماضي بجانب خالد بيبو مدير الكرة ومحسن صالح رئيس لجنة التخطيط.

واعترف الجوادي بأن أكثر اتهام واجهه وتأثر به بشكل سلبي تمثل في تسريب معلومات تخص الاجتماعات الخاصة بين كولر ولاعبي الفريق أو إدارة النادي.

وقال مترجم كولر "هذا الأمر لم يحدث إطلاقا، وفوجئت بأخبار حول شكوى 4 لاعبين بإفساد علاقتهم مع كولر، وعلى رأسهم محمود عبد المنعم "كهربا" وحسين الشحات ومحمد مجدي "أفشة" وواجهتهم بهذا الأمر، ولكنهم أكدوا عدم وجود أي شكاوى من جانبهم".