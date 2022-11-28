تحديد موعدي مباراتي مانشستر سيتي أمام آرسنال وتوتنهام في الدوري الإنجليزي
آرسنال يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 37 نقطة من 14 مباراة متقدما بـ5 نقاط عن الثاني عن مانشستر سيتي.
أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الإثنين المواعيد الجديد للمباريات المؤجلة من سبتمبر أيلول وأكتوبر تشرين الأول، حيث تقررت إقامتها مطلع العام الجديد.
ويستضيف فولهام منافسه تشيلسي في 12 يناير كانون الثاني، وسيلعب تشيلسي مع ضيفه كريستال بالاس نفسه بعدها بثلاثة أيام.
ويلعب مانشستر سيتي على أرضه أمام توتنهام هوتسبير في 19 يناير كانون الثاني قبل أن يلعب فريق المدرب بيب غوارديولا على ملعبه بعد ثلاثة أيام ضد وولفرهامبتون واندرارز.
ويستضيف آرسنال متصدر الدوري غريمه مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني وحامل اللقب يوم 15 فبراير شباط.