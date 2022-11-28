تحديد موعدي مباراتي مانشستر سيتي أمام آرسنال وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الإثنين المواعيد الجديد للمباريات المؤجلة من سبتمبر أيلول وأكتوبر تشرين الأول، حيث تقررت إقامتها مطلع العام الجديد.

ويستضيف فولهام منافسه تشيلسي في 12 يناير كانون الثاني، وسيلعب تشيلسي مع ضيفه كريستال بالاس نفسه بعدها بثلاثة أيام.