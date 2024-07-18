شهدت مفاوضات النادي الأهلي المصري مع المدافع المغربي يحيى عطية الله تطورا لافتا وذلك بعد تداول أنباء عن إخفاء اللاعب من قبل الأهلي عن فريقه الروسي نادي سوتشي من أجل تأمين عملية انتقاله خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال الإعلامي الرياضي المصري في قناة "إي تي سي تي في" محمد شبانة إن نادي سوتشي الروسي، الفريق الذي لعب بألوانه يحيى عطية الله خلال النصف الثاني من الموسم الماضي لا يزال يبحث عن "أثر" للاعبه لكن دون جدوى.

ووصف شبانة تعامل الأهلي مع عطية الله بأنه "مخبأ داخل قمقم" مضيفا في برنامجه التلفزيوني: "الأهلي خبأ يحيى عطية الله في قمقم وناديه الروسي لم يعثر له على أثر، والنادي يقول إنه حاول التواصل مع اللاعب ومع وكيله لكن لا أحد منهما يرد، وإذا تواصل الحال على ما هو عليه سيرفع نادي سوتشي قضية لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ضد يحيى عطية الله".

وتساءل شبانة عن أسباب غريبة وراء عدم حسم الأهلي للصفقة رغم أن عقد اللاعب يتضمن شرطا جزائيا يسمح له بالخروج في حال هبوط النادي للدرجة الثانية مع دفع مبلغ مالي مضمن في فقرة الشرط الجزائي.

وذكرت تقارير إخبارية أن عطية الله قرر العودة إلى المغرب بعدما طلب منه وكيل أعماله ذلك تمهيداً لنقله إلى ناد جديد قد يكون النادي الأهلي على الأرجح.

وأضافت المصادر ذاتها أن المدافع السابق للوداد المغربي يرفض فكرة اللعب في صفوف سوتشي في موسم 2024 ـ 2025، بعدما هبط الفريق إلى دوري الدرجة الثانية الروسي ".

وربطت عدة تقارير اللاعب المغربي بالانتقال للنادي الأهلي في الميركاتو الصيفي الجاري.

وفي 8 فبراير 2024، وقع المدافع الدولي المغربي عقدا مع إف كيه سوتشي الروسي مقابل نصف مليون يورو، وفي 10 مارس الماضي، ظهر عطية الله لأول مرة مع ناديه الجديد عندما دخل بديلاً لأليكسي سوتورمين أمام لوكوموتيف موسكو في مباراة انتهت بنتيجة التعادل (2- 2).

ولعب يحيى عطية الله مع أولمبيك آسفي المغربي بين 2023 و2019، عندما قرر خوض تجربة في الدوري اليوناني من بوابة نادي فولوس.

وفي 2020 عاد للدوري المغربي عندما وقع عقدا مع الوداد البيضاوي قبل أن ينتقل في الشتاء الماضي إلى نادي سوتشي الروسي الذي أنهى سباق الدوري الممتاز في المركز 16 والأخير برصيد 24 نقطة.