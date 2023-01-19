اتحاد الكرة الإماراتي يعلن استمرار أروابارينا مدربًا للمنتخب
أكد مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم، أن مشاركة منتخب الإمارات في دورة كأس الخليج العربي "خليجي 25" التي استضافتها محافظة البصرة لم تكن بمستوى الطموح الذي كانت تأمله الجماهير الإماراتية واتحاد الكرة.
وبحسب بيان من اتحاد الكرة الإماراتي، فإن وجود عناصر شابة وعدد من اللاعبين الذين يشاركون للمرة الأولى في البطولة، إلى جانب تعرض عدد من العناصر الأساسية للإصابات مع أنديتهم خلال مسابقة الدوري وبالتالي غيابهم عن البطولة تسبب في عدم ظهور منتخب الإمارات بالشكل المطلوب.
وعقد اتحاد الكرة الإماراتي اجتماعًا، اليوم الخميس، برئاسة راشد بن حميد النعيمي رئيس الاتحاد وبحضور الأعضاء، وحضر جانبًا من الاجتماع مدرب منتخب الإمارات رودولفو أروابارينا.
وأكد اتحاد الكرة الإماراتي على مواصلة العمل من أجل إعداد المنتخبات الوطنية بالصورة التي تجعلها قادرة على المنافسة في الاستحقاقات المقبلة، كما شدد على أن كل كبوة تتعرض لها الكرة الإماراتية تدفع لتحسين الخطط وآليات التنفيذ، لأن العمل المتواصل والجيد هو الطريق المناسب لبناء منتخبات قوية.
وأعرب اتحاد الكرة الإماراتي عن تفهمه لحزن جمهور الكرة الإماراتية على النتائج التي خرج بها المنتخب من كأس الخليج، داعيًا الجميع لمواصلة التعاون والتكاتف من أجل تطوير الكرة الإماراتية من خلال النقد الموضوعي أو طرح الآراء أو الأفكار الواقعية.
استمرار أروابارينا
واعتمد اتحاد الكرة توصية لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية باستمرار الجهاز الفني للمنتخب الأول بقيادة الأرجنتيني رودولفو أروابارينا مع تقديم كل الدعم لتحقيق النتائج المرجوة.