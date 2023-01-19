اتحاد الكرة الإماراتي يعلن استمرار أروابارينا مدربًا للمنتخب

وبحسب بيان من اتحاد الكرة الإماراتي، فإن وجود عناصر شابة وعدد من اللاعبين الذين يشاركون للمرة الأولى في البطولة، إلى جانب تعرض عدد من العناصر الأساسية للإصابات مع أنديتهم خلال مسابقة الدوري وبالتالي غيابهم عن البطولة تسبب في عدم ظهور منتخب الإمارات بالشكل المطلوب.

وعقد اتحاد الكرة الإماراتي اجتماعًا، اليوم الخميس، برئاسة راشد بن حميد النعيمي رئيس الاتحاد وبحضور الأعضاء، وحضر جانبًا من الاجتماع مدرب منتخب الإمارات رودولفو أروابارينا.

وأكد اتحاد الكرة الإماراتي على مواصلة العمل من أجل إعداد المنتخبات الوطنية بالصورة التي تجعلها قادرة على المنافسة في الاستحقاقات المقبلة، كما شدد على أن كل كبوة تتعرض لها الكرة الإماراتية تدفع لتحسين الخطط وآليات التنفيذ، لأن العمل المتواصل والجيد هو الطريق المناسب لبناء منتخبات قوية.