الهلال يسعى لحسم مواجهته الثالثة أمام أوراوا في نهائي دوري أبطال آسيا
يخوض الهلال السعودي مواجهته الثالثة أمام أوراوا رد دايموندز في نهائي دوري أبطال آسيا لحسم صراعه مع النادي الياباني بعد فوز كل منهما باللقب مرة واحدة في المواجهات السابقة بينهما.
ويلتقي الفريقان في نهائي البطولة القارية الأبرز للمرة الثالثة خلال ست سنوات، حيث توج أوراوا باللقب في 2017 وثأر الهلال من الهزيمة بعدها بعامين.
ويستضيف الهلال، الساعي لتعزيز رقمه القياسي والفوز باللقب للمرة الخامسة في تاريخه، أوراوا غدا السبت في ذهاب النهائي في إستاد الملك فهد بالرياض قبل خوض مباراة العودة على ملعب سايتاما باليابان يوم السبت المقبل.
ويدخل حامل اللقب مباراة الذهاب بعد فوزه في آخر مباراتين في كافة المسابقات والتأهل إلى نهائي كأس ملك السعودية بعد انتصاره في قبل النهائي على ملعب الاتحاد متصدر الدوري, وكذلك حسمه قمةَ الرياض بالدوري أمام النصر بقيادة كريستيانو رونالدو بالفوز 2/0.
لكن في الوقت نفسه فقد حسابيا فرصة الاحتفاظ بلقب الدوري المحلي، حيث يتأخر بفارق عشر نقاط عن الاتحاد المتصدر رغم أنه خاض مباراة أكثر ويحتل المركز الرابع.
ويملك الهلال 49 نقطة من 25 مباراة مقابل 59 نقطة للاتحاد من 24 مباراة، لكنه لا يزال يملك فرصة الفوز بلقبين بعد تأهله لنهائي كأس الملك ودوري أبطال آسيا.
ورغم احتلال الفريق المركز الرابع بالدوري لكن مهاجمه النيجيري أوديون إيغالو ينافس بقوة على صدارة قائمة هدافي البطولة مع المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم الاتحاد ولكل منهما 18 هدفا.
وسيعتمد الأرجنتيني رامون دياز مدرب الهلال على إيغالو في الهجوم أمام أوراوا في ظل حشد جماهيري سعودي ضخم في إستاد الملك فهد.
وأسهم الدولي النيجيري السابق في فوز الهلال بلقب الدوري الموسم الماضي واحتلال المركز الثاني في كأس العالم للأندية 2022 والرابع في نسخة 2021.
ويعتبر إيغالو والدولي السعودي سالم الدوسري والحارس المخضرم عبدالله المعيوف من بين أهم العناصر في تشكيلة دياز، حيث الإمكانات الكبيرة التي لديهم وخبراتهم الواسعة التي تقدم الإضافة للفريق السعودي الطامح لاعتلاء منصات التتويج من جديد.
خطر الإرهاق
استعاد الهلال عافيته بعد فترة من عدم الاتساق في الأداء والنتائج لكن تخشى جماهيره تأثره بتوالي المباريات في كافة المسابقات خاصة مع مشاركة 12 لاعبا من الفريق في مشوار المنتخب السعودي في كأس العالم في قطر العام الماضي، وكذلك مشاركة الفريق في كأس العالم للأندية في فبراير شباط الماضي.
لكن محمد البريك مدافع الفريق قال لرويترز: "اعتدنا على الجدول المزدحم بالمباريات كل موسم، الإرهاق ليس مشكلة. نحن نعرف واجباتنا وكيف نعتني بأنفسنا ونبذل قصارى جهدنا دائما للتعافي".
وأضاف: "ربما لم نكن في أفضل حالاتنا عندما خضنا الكثير من المباريات الواحدة تلو الأخرى، لكن بمجرد عودة جميع لاعبينا المصابين أظهرنا الوجه الحقيقي للهلال أمام النصر ثم الاتحاد".
وتابع البريك "خبرتنا ستساعدنا، لكننا نواجه منافسا شرسا سيجعل الأمور صعبة، ستكون هذه تجربتي الثالثة في النهائي ضد أوراوا ونعلم أنهم لن يجعلوا الأمور سهلة ولكني أتمنى أن ننجح".
ويملك سبعة من لاعبي الهلال خبرة مواجهة أوراوا في النهائي القاري بعد مشاركتهم في اخر مباراتين بين الفريقين.