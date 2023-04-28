الهلال يسعى لحسم مواجهته الثالثة أمام أوراوا في نهائي دوري أبطال آسيا

يخوض الهلال السعودي مواجهته الثالثة أمام أوراوا رد دايموندز في نهائي دوري أبطال آسيا لحسم صراعه مع النادي الياباني بعد فوز كل منهما باللقب مرة واحدة في المواجهات السابقة بينهما.

ويلتقي الفريقان في نهائي البطولة القارية الأبرز للمرة الثالثة خلال ست سنوات، حيث توج أوراوا باللقب في 2017 وثأر الهلال من الهزيمة بعدها بعامين.

ويستضيف الهلال، الساعي لتعزيز رقمه القياسي والفوز باللقب للمرة الخامسة في تاريخه، أوراوا غدا السبت في ذهاب النهائي في إستاد الملك فهد بالرياض قبل خوض مباراة العودة على ملعب سايتاما باليابان يوم السبت المقبل.