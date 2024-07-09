غضب كبير في برشلونة بسبب شائعات مفاوضاتهم مع بعض اللاعبين

كشف تقارير صحفية عن وجود غضب كبير داخل إدارة نادي برشلونة بسبب ربط اسم النادي ببعض اللاعبين في سوق الانتقالات، من خلال حسابات عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، في تقرير لها، اليوم الثلاثاء: "هناك استياء في برشلونة من حديث بعض وسائل الإعلام فيما يتعلق بانتقالات اللاعبين، وتأكد النادي الكتالوني من وجود بعض الحسابات المجهولة على شبكات التواصل الاجتماعي مثل إنستغرام، والتي تقوم بنشر شائعات بشأن انتقالات اللاعبين بشكل خاص بين الصحفيين، والأسوأ من ذلك، أن بعض الصحفيين يقومون بنشر هذه المعلومات على أنها خاصة بهم، مما يضفي عليها أهمية كبيرة عندما تظهر في وسائل إعلام مرموقة ولها آلاف المتابعين".

وأضاف التقرير: "أدى هذا الوضع إلى مواجهة القسم الرياضي في النادي الكتالوني لمشاكل مع ممثلي وكلاء هؤلاء اللاعبين، الذين يتصلون بالنادي متفاجئين بالمعلومات التي تظهر في الصحافة بشأن الاهتمامات المزعومة لبرشلونة ببعض اللاعبين".

وتابعت الصحيفة: "نادي برشلونة طمأن جميع من أغضبتهم هذه الأزمة، وأكد أنه يدرس اتخاذ إجراءات قانونية، حيث تمكن النادي من تحديد هوية الحسابات المجهولة التي تنشر هذه المعلومات، كما يملك النادي أدلة تثبت أن بعض المعلومات التي ظهرت في الصحافة موقعة من قبل صحفيين مشهورين، تم إرسالها مسبقًا من خلال هذه الحسابات المجهولة على إنستغرام، مع تطابق تام في الأسماء والتفاصيل والشائعات المتعلقة بانتقالات اللاعبين".

وأكد التقرير أن من بين اللاعبين الذين طالتهم هذه الشائعات، جيريمي فريمبونغ، حيث زعمت أن هانزي فليك يفضله على جواو كانسيلو، وعرض 30 مليون يورو ثابتة بالإضافة إلى 5 ملايين يورو متغيرة إلى باير ليفركوزن، وعرض مزدوج من برشلونة إلى أتلتيك بيلباو مقابل نيكو ويليامز، أو عرض خدمات تانغي ندومبيلي أو أدريان رابيو للانضمام إلى برشلونة.

وشملت الشائعات، وفقًا للصحيفة، بأن آرسنال مهتم بضم غول كوندي، نجم البارسا، كما تم نشر ادعاءات تفيد بأن النادي قدَّم عرضًا قويًا لجذب جوليان ألفاريز من مانشستر سيتي.