لغتك العربية فظيعة.. ابنة رونالدو تسخر من صديقها (فيديو)

واصلت آلانا مارتينا ابنة كريستيانو رونالدو، خطف الأنظار، وهي تتحدث اللغة العربية مجددًا في أثناء إقامتها في المملكة العربية السعودية.

وتعيش آلانا مارتينا مع والدها كريستيانو رونالدو، في المملكة العربية السعودية، حيث يوجد والدها قائد نادي النصر السعودي.

وظهرت آلانا مارتينا في وقت سابق وهي تعد الأرقام من (1 إلى 10) باللغة العربية، وعادت للظهور مجددًا وهي تتحدث العربية أيضًا.

وظهرت آلانا في فيديو جديد وهي تطلب من أحد أصدقائها قول كلمة "شكرًا" بشكل صحيح باللغة العربية.

سخرت آلانا من طريقة نطق أحد أصدقائها للكلمة وقالت: "لغتك العربية فظيعة"، ثم نطقت الحروف العربية بطلاقة.

يذكر أن آلانا مارتينا ولدت في نوفمبر 2017، وتحمل الجنسية الإسبانية.

كما أن رونالدو والدها يمتلك شعبية كبيرة على منصات التواصل، إذ تزايد عدد متابعيه في حساباته الرسمية كلها على تلك المنصات ليصل إلى مليار متابع في المنصات جميعها منذ أن أنشأ قناته الرسمية على يوتيوب، التي بلغ عدد مشتركيه فيها ما يزيد على 60 مليونًا.