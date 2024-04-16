إنريكي يتعهد بريمونتادا جديدة لقيادة سان جيرمان لنصف النهائي

أكد الإسباني لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي، أن فريقه سيتجاوز برشلونة الإسباني ويتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، رغم خسارته مباراة ذهاب دور الثمانية على أرضه (3 ـ2).

وبدا المدرب الإسباني، الذي قاد برشلونة لتحقيق الثلاثية في 2015، واثقا من قدرة باريس سان جيرمان على تجاوز ما اعتبره "خسارة غير مستحقة، ومواصلة سعي فريقه لتحقيق اللقب الأول في دوري أبطال أوروبا".

وقال لويس إنريكي، في مؤتمر صحفي، الاثنين، قبل يوم من المواجهة المرتقبة: "نثق بشدة في قدرتنا على تغيير النتيجة"، مضيفا: "المباراة الأولى كانت قوية من الفريقين لكن النتيجة لا تعكس ما كنا نستحقه، نتيجة 3-2 تعني أنه يتعين علينا الذهاب من أجل الفوز".

وبدأ باريس سان جيرمان مباراة الذهاب بسلسلة طويلة من اللاهزيمة امتدت على 27 مباراة في جميع المسابقات، لكنها انتهت أمام برشلونة الفريق الطامح للعودة إلى قمة كرة القدم الأوروبية، بعد توديع دوري الأبطال من دور المجموعات في آخر عامين.

ومنحت رابطة دوري الدرجة الأولى الفرنسي باريس سان جيرمان راحة من خوض المباريات في الجولة الحالية من المسابقة للاستعداد لمباراة الإياب، ويعتقد لويس إنريكي أنها أفضلية ستساعد فريقه على تطبيق طريقة لعب شرسة.

وقال المدرب الإسباني: "سنضغط منذ الدقيقة الأولى وهم سيلعبون بطريقتهم. حين نمتلك الكرة سنحاول صناعة أكبر قدر ممكن من الفرص، الأيام التي تلت مباراة الذهاب كانت صعبة للغاية علينا، لكن الأمر الجيد في كرة القدم هو أن هناك مباراة أخرى ضد المنافس نفسه."

وتابع: "الآن لدينا فكرة عما يتعين علينا القيام به. نحن في لحظة جيدة للغاية. نحن جاهزون".

وتشهد تشكيلة باريس سان جيرمان عودة الظهير المغربي أشرف حكيمي، الذي غاب عن مباراة الذهاب للإيقاف.

وقال حكيمي، في مؤتمر صحفي قبل المباراة، إن باريس سان جيرمان متحمس للفوز على برشلونة، وإرساء ثقافة الفوز، ويشارك مدربه الثقة في قدرة فريقه على القتال ضد بطل دوري أبطال أوروبا خمس مرات.

وأكد: "نحن قادمون إلى هنا لنعود بالفوز إلى باريس، لدينا الكثير من الرغبة في تغيير ما حدث في الذهاب، نحن قادمون للفوز" مضيفا: "كنا نتحدث إلى بعضنا، كنا نحمّس بعضنا، نريد البقاء معًا والفوز".