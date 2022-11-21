على طريقة روبرتو كارلوس.. ديفيد ألابا يسجل هدفًا صاروخيًا في مرمى إيطاليا (فيديو)
ديفيد ألابا يسجل هدفًا صاروخيًا في مرمى إيطاليا.
سجل ديفيد ألابا مدافع منتخب النمسا هدفًا صاروخيًا في مرمى منتخب إيطاليا في المباراة الودية التي تجمع المنتخبين في مباراة ودية، اليوم الأحد.
وحصل منتخب النمسا على ضربة حرة مباشرة لعبها "ألابا" بنجاح كبير في الدقيقة 35 على طريقة هدف المدافع البرازيلي روبرتو كارلوس في مرمى فرنسا في مباراة ودية العام 1997.
وتقدم كزافير شلاجر للنمسا في الدقيقة السادسة، وانتهى الشوط الأول على تقدم النمسا 2/0.
ولم يتأهل منتخبا إيطاليا والنمسا إلى نهائيات كأس العالم 2022 التي تقام في قطر.
وهذه المرة الثانية على التوالي التي يفشل فيها منتخب إيطاليا في التأهل لنهائيات كأس العالم.
وسبق لإيطاليا الفوز بكأس العالم 4 مرات بينها نسخة 2006 في ألمانيا.
في حين لعب منتخب النمسا في كأس العالم 7 مرات آخرها، العام 1998، في فرنسا.