على طريقة روبرتو كارلوس.. ديفيد ألابا يسجل هدفًا صاروخيًا في مرمى إيطاليا (فيديو)

سجل ديفيد ألابا مدافع منتخب النمسا هدفًا صاروخيًا في مرمى منتخب إيطاليا في المباراة الودية التي تجمع المنتخبين في مباراة ودية، اليوم الأحد.

وحصل منتخب النمسا على ضربة حرة مباشرة لعبها "ألابا" بنجاح كبير في الدقيقة 35 على طريقة هدف المدافع البرازيلي روبرتو كارلوس في مرمى فرنسا في مباراة ودية العام 1997.