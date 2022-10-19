أهداف مباراة الأهلي والإسماعيلي

واستهل الأهلي مسيرته في بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، بفوز ثمين 1 - صفر على مضيفه الإسماعيلي، في المرحلة الأولى لمباريات المسابقة يوم الأربعاء والتي شهدت أيضا تعادل بيراميدز 1 - 1 مع مضيفه إنبي.

ويدين الأهلي بفضل كبير في تحقيق هذا الفوز للاعبه البديل شادي حسين، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 73.

وأنهى الأهلي المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه طاهر محمد طاهر في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وبذلك، نال الأهلي الساعي لاستعادة اللقب الغائب عنه في الموسمين الماضيين، أول ثلاث نقاط في مشواره هذا الموسم بالمسابقة التي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بها برصيد 42 لقبا.

وانطلقت الجولة الأولى، أمس الثلاثاء، بفوز قاتل للاتحاد السكندري على أسوان بنتيجة 1-0 وتعادل البنك الأهلي مع ضيفه فاركو بنتيجة 1-1 وفوز عريض لصالح سيراميكا كليوباترا على حساب المصري البورسعيدي بنتيجة 3-0.