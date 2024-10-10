العثور على جثة لاعب باناثينايكوس اليوناني في مسبح منزله

كشفت تقارير إعلامية، عن وفاة مأساوية لجورج بالدوك، لاعب فريق باناثينايكوس اليوناني، عن 31 عامًا، إثر العثور على جثته في مسبح منزله.

وانضم اللاعب اليوناني صاحب الـ31 عامًا، إلى باناثينايكوس من شيفيلد يونايتد الإنجليزي في يونيو الماضي، بعد نهاية عقده مع الفريق.

وقال الدوري اليوناني في بيان عبر موقعه الرسمي: "تعرب أسرة الدوري اليوناني الممتاز لكرة القدم بأكملها عن حزنها العميق للخسارة المفاجئة للاعب باناثينايكوس ومنتخبنا الوطني لكرة القدم، جورج بالدوك، وتقدم أعمق تعازيها لعائلته وأحبائه".

ووفقًا للتقارير اليونانية، فإن الساعات الأخيرة شهدت بحث زوجة بالدوك وأم طفله عنه، بعد أن فقدت الاتصال به خلال الساعات الأخيرة، حتى تم العثور على جثته في مسبح منزله.

وتجري الشرطة اليونانية حاليًّا تحرياتها من أجل التحقق بشأن الحادث، حيث لم يتم اكتشاف أي شبهة جنائية، ولكن سيتم فحص الجثة لمعرفة أسباب الوفاة.

وكانت آخر مباراة شارك فيها اللاعب الراحل، ضد أولمبياكوس في الديربي، يوم السبت الماضي.

بالدوك سبق ولعب مع شيفيلد يونايتد 219 مباراة، منها 83 بالدوري الإنجليزي الممتاز، سجل 6 أهداف وصنع 16 هدفًا، وشارك مع فريقه بنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2023، وقاد فريقه للتأهل إلى الدوري الممتاز مرتين.

وينحدر اللاعب من أصل يوناني من جهة والده، إذ انضم إلى المنتخب عام 2022 ولعب بقميصه 12 مباراة، آخرها في تصفيات كأس العالم أمام جورجيا في مارس الماضي.