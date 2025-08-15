رد حاسم من نواف العقيدي على أنباء عدم سفره مع النصر السعودي (صورة)

رد نواف العقيدي، حارس مرمى النصر السعودي، بشكل حاسم على أنباء عدم سفره مع بعثة فريقه إلى هونغ كونغ للمشاركة في بطولة كأس السوبر المحلي لكرة القدم.

ويخوض النصر مواجهة مرتقبة ضد الاتحاد يوم 19 أغسطس الجاري في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

وانتشرت أنباء حول عدم مرافقة العقيدي لبعثة الفريق بعد نهاية معسكر الإعداد الذي أقيم على مرحلتين في النمسا والبرتغال تحت قيادة المدرب البرتغالي جورجي جيسوس.

ونشر العقيدي عبر حسابه الشخصي بموقع إنستغرام صورة في هونغ كونغ رداً على كل هذه الشائعات التي تناولت أنباء عدم سفره مع الفريق.

وكان العقيدي قد عاد إلى النصر بعد رحلة إعارة مع نادي الفتح في شهر يناير الماضي استمرت حتى نهاية الموسم.

وقدم الحارس الدولي السعودي مستويات رائعة رفقة الفتح ما دفع إدارة النصر لإعادته مرة أخرى إلى صفوف الفريق في الموسم الجديد.

ويتنافس العقيدي مع حارس المرمى البرازيلي بينتو ماثيوس من أجل حماية عرين نادي النصر في الموسم الجديد.

وكان النصر قد تعاقد مع عدة صفقات لتدعيم صفوفه على رأسها المدافع الإسباني إينيغو مارتينيز نجم برشلونة والبرتغالي جواو فيليكس نجم تشيلسي الإنجليزي ونادر الشراري وعبد المالك الجابر.