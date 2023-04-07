تقرير: تشافي يطالب برشلونة بضم 5 لاعبين جدد
كشف الصحفي خافي ميغيل الذي يعمل في صحيفة "أس" طلبات تشافي مدرب برشلونة من إدارة النادي الكتالوني للموسم المقبل، بعد الخسارة 0/4 أمام ريال مدريد.
وبحسب الصحفي خافي ميغيل فإن الخروج من الكأس أمام ريال مدريد لم يغير خطط تشافي لصفقات الموسم المقبل.
وأوضح أن تشافي يرى أن هناك حاجة لخمسة لاعبين جدد لتعزيز مركز الظهير الأيمن، وقلب الدفاع، إضافة إلى ضم لاعب وسط مهاجم، وقلب هجوم، وجناح أيسر.
ويقترب برشلونة من التتويج بلقب الدوري الإسباني في حين خرج من دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي وكأس ملك إسبانيا علما أن النادي الكتالوني حصد كأس السوبر الإسباني في يناير الماضي.
من جهتها ذكرت صحيفة "سبورت" أن برشلونة بحاجة إلى بيع عدد من اللاعبين قبل التعاقد مع لاعبين جدد بسبب الوضع المالي للنادي.
وأشارت إلى أن الخسارة أمام ريال مدريد 0/4 أعادت التأكيد على ضرورة القيام بثورة ثانية في تشكيلة الفريق ليتمكن من المنافسة على الألقاب الموسم المقبل.
وسيستمع برشلونة للعروض المقدمة للعديد من اللاعبين على الرغم من أن أولوية البيع هي لمن يشاركوا قليلا مع تشافي.
ووفقا لصحيفة "سبورت" فإن برشلونة يريد الحصول على أكثر من 120 مليون يورو من بيع بعض لاعبيه وأبرز من سيتم بيعه كليمونت لينغليت المعار إلى توتنهام، وهناك الكثير من التفاؤل ببيع صاموئيل أومتيتي.
وأبرم برشلونة العديد من الصفقات الصيفية في السوق الماضي أبرزها التعاقد مع المهاجم روبرت ليفاندوفسكي وجوليس كوندي ورافينيا.
وبعد الخروج من كأس ملك إسبانيا يتبقى لبرشلونة 11 مباراة الموسم الحالي وفي أبرز المواجهات سيلعب أمام أتلتيكو مدريد وريال بيتيس وأوساسونا وريال سوسيداد.