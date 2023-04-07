تقرير: تشافي يطالب برشلونة بضم 5 لاعبين جدد

كشف الصحفي خافي ميغيل الذي يعمل في صحيفة "أس" طلبات تشافي مدرب برشلونة من إدارة النادي الكتالوني للموسم المقبل، بعد الخسارة 0/4 أمام ريال مدريد.

وبحسب الصحفي خافي ميغيل فإن الخروج من الكأس أمام ريال مدريد لم يغير خطط تشافي لصفقات الموسم المقبل.

وأوضح أن تشافي يرى أن هناك حاجة لخمسة لاعبين جدد لتعزيز مركز الظهير الأيمن، وقلب الدفاع، إضافة إلى ضم لاعب وسط مهاجم، وقلب هجوم، وجناح أيسر.