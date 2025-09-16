فوز الترجي وخسارة النجم بسيناريو صادم في الدوري التونسي (فيديو)

حقق الترجي فوزاً مثيراً على حساب ضيفه نجم المتلوي بهدفين دون رد مساء اليوم الثلاثاء في الجولة السادسة للدوري التونسي لكرة القدم.

أحرز كوسيلة بوعالية هدف التقدم لصالح الترجي في الدقيقة 22 من عمر المباراة بينما سجل أشرف الجبري الهدف الثاني في الدقيقة 78.

ورفع الترجي رصيده بهذا الفوز إلى 11 نقطة في المركز الثالث بجدول الترتيب بقيادة مديره الفني ماهر الكنزاري بينما توقف رصيد نجم المتلوي عند 8 نقاط في المركز السادس.

واعتلى فريق الملعب التونسي الصدارة بفوزه خارج ملعبه على حساب مضيفه الأولمبي الباجي بهدفين مقابل هدف بالجولة ذاتها.

سجل لفريق الملعب محمد الأمين الخميسي وأمادو ندياي بينما أحرز للأولمبي الباجي بشير حسني.

ورفع الملعب التونسي رصيده إلى 14 نقطة في صدارة الترتيب بينما توقف رصيد الأولمبي الباجي عند نقطتين في المركز الأخير.

وتلقى النجم الساحلي هزيمة مريرة على ملعبه أمام ضيفه شبيبة القيروان بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

سجل للنجم الساحلي غفران نوالي ومحمد ريان عناني بينما أحرز أهداف شبيبة القيروان محمد الأمين وعبدولاي كانو وإدريس لوان.

ورفع شبيبة القيروان رصيده إلى 10 نقاط في المركز الخامس وتوقف رصيد النجم الساحلي عند 5 نقاط في المركز الحادي عشر.