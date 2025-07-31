ألعاب نارية واحتفالات صاخبة.. أوباميانغ يرقص بعد العودة لأولمبيك مرسيليا (فيديو)

أظهر النجم الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ فرحته العارمة بعودته إلى أولمبيك مرسيليا اليوم الخميس قادما من نادي القادسية في صفقة انتقال حر بعد موسم واحد في دوري المحترفين السعودي.

وأعلن نادي أولمبيك مرسيليا في بيان رسمي اليوم تعاقده مع بيير إيمريك أوباميانغ المهاجم السابق لأرسنال وتشيلسي وبرشلونة بعد فسخ عقده مع القادسية السعودي في يوليو الجاري.

وعاد اللاعب البالغ من العمر 36 عاما إلى مرسيليا، بعد أن انضم سابقا إلى النادي في صفقة انتقال مجانية أيضا عام 2023.

وكان نادي القادسية أعلن رسميا عن انضمام المهاجم الإيطالي ريتيغي قادما من أتالانتا بعد أيام قليلة من قرار أوباميانغ الرحيل عن النادي.

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ونشر أولمبيك مرسيليا على حسابه الرسمي مقطع فيديو مثيرا ظهر فيه أوباميانغ وهو يخرج إلى الآلاف من الجماهير المحتشدة أمام مقر النادي في المدينة الفرنسية قبل أن يدخل في احتفالات صاخبة مع المشجعين.

ورقص النجم الغابوني وهو يردد مع جماهير النادي الفرنسي أهازيج تتغنى به، فيما ألهب المشجعون الأجواء بالألعاب النارية والشماريخ كما توجه إلى الصفوف وبدأ في مصافحة معجبيه واحدا تلو الآخر.

وكان الدولي الغابوني المولود في فرنسا وقع عقدا لمدة عامين في يوليو تموز 2024 مع القادسية الصاعد حديثا وقتها للدوري السعودي للمحترفين، لكنه أنهى التعاقد في وقت سابق من الشهر الحالي.

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واختتم أوباميانغ موسم 2023-2024 برصيد 30 هدفا في جميع المسابقات، ليصبح أول لاعب من مرسيليا يصل إلى هذه الحصيلة منذ ديدييه دروغبا قبل عقدين من الزمن.

وتم المهاجم اللاعب آنذاك أفضل لاعب في الدوري الفرنسي ليحرز على جائزة "مارك فيفيان فوي" التي تم إطلاق إسم أسطورة الكاميرون وليون الراحل عام 2001.