فاطمة حمامي: عناق رونالدو دليل على إنسانيته وشرفه
أصدرت الرسامة الإيرانية فاطمة حمامي بيانًا عبر حسابها على "إنستغرام" تعليقًا على الأزمة الأخيرة التي تحدثت عنها وسائل الإعلام حول عناق كريستيانو رونالدو لها أثناء تواجده في إيران.
وكانت قناة "شرق إمروز" الإيرانية قد زعمت أن لقاء بين البرتغالي والرسامة الإيرانية فاطمة حمامي، المصابة بالشلل بنسبة 85 %، ستكون له عواقب على ما يبدو على مهاجم النصر.
وخلال تواجده في إيران، حقق رونالدو حلم الرسامة فاطمة حمامي، التي ترسم لوحات بقدميها، حيث استلم منها لوحة له وعانقها تقديرًا لها، ثم قبّل رأسها ومنحها قميصه.
وبحسب "شرق إمروز"، تقدم عدد كبير من المحامين الإيرانيين بشكوى بسبب هذا العناق، لأنه وفقًا للقانون الإيراني فإن لمس المرأة يعادل الزنا.
وقالت "حمامي" في بيانها لوسائل الإعلام :" يجب أن أخبركم أنني وعائلتي لم يكن لدينا أي شكاوى أو تظلمات بخصوص هذا الأمر، وعانقني رونالدو بإحساس العمل الخيري والإخلاص، وهذه علامة على حبه وشرفه وإنسانيته".
وكانت سفارة إيران في العاصمة الإسبانية مدريد قد أصدرت بيانًا رسميًا نشرته عبر صفحتها الرسمية على منصة "إكس" قالت فيه: "ننفي بشدة صدور أي حكم قضائي ضد أي رياضي دولي في إيران".
وتابعت: " كريستيانو رونالدو سافر إلى إيران يومي 18 و19 سبتمبر للعب في مباراة رسمية لكرة القدم، ولاقى استقبالاً حسنًا من قبل الشعب والسلطات، كما حظي لقاؤه الصادق والإنساني مع فاطمة حمامي بإشادة وإعجاب الشعب والسلطات الرياضية في البلاد".
وتحدثت وسائل الإعلام حول العالم عن صدور حكم بحق رونالدو بالجلد 99 جلدة إثر معانقته فاطمة حمامي.
ولم يصدر تعليق من رونالدو حول الأمر.
وقاد كريستيانو رونالدو منتخب بلاده، أمس الجمعة، للتأهل إلى كأس الأمم الأوروبية "يورو2024" بالفوز على منتخب سلوفاكيا بثلاثة أهداف لهدفين.