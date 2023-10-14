فاطمة حمامي: عناق رونالدو دليل على إنسانيته وشرفه

أصدرت الرسامة الإيرانية فاطمة حمامي بيانًا عبر حسابها على "إنستغرام" تعليقًا على الأزمة الأخيرة التي تحدثت عنها وسائل الإعلام حول عناق كريستيانو رونالدو لها أثناء تواجده في إيران.

وكانت قناة "شرق إمروز" الإيرانية قد زعمت أن لقاء بين البرتغالي والرسامة الإيرانية فاطمة حمامي، المصابة بالشلل بنسبة 85 %، ستكون له عواقب على ما يبدو على مهاجم النصر.

وخلال تواجده في إيران، حقق رونالدو حلم الرسامة فاطمة حمامي، التي ترسم لوحات بقدميها، حيث استلم منها لوحة له وعانقها تقديرًا لها، ثم قبّل رأسها ومنحها قميصه.