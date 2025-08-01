أكبر من عرض الأهلي.. راتب مصطفى محمد الخرافي مع نيوم السعودي

اقترب المصري مصطفى محمد، مهاجم نادي نانت الفرنسي، من الانضمام إلى صفوف نادي نيوم السعودي خلال الفترة المقبلة، في صفقة تُعد الأكبر في مسيرة اللاعب.

وكان مصطفى محمد، الذي يخوض مع منتخب مصر كأس العالم 2026، قد تلقى عرضًا مغريًا من الدوري السعودي للمحترفين، وسط اهتمام سابق من أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز بعودته إلى الدوري المصري.

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موافقة اللاعب

في وقت سابق كشفت مصادر مقربة من اللاعب لـ"إرم نيوز" أن الدولي المصري أعطى إشارة الموافقة المبدئية للانتقال إلى نيوم، بعد تقديم النادي عرضًا ماليًا ضخمًا يتجاوز كل العروض الأخرى التي تلقاها، بما في ذلك عرض النادي الأهلي.

ووفقًا للتقارير الفرنسية، فإن نادي نانت يطالب بـ10 ملايين دولار مقابل التنازل عن خدمات اللاعب، الذي يمتلك عقدًا مع الفريق الفرنسي حتى 30 يونيو 2027، أي إنه ما زال لديه عامان في عقده الحالي.

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الراتب الخرافي والصفقة النهائية

وبحسب المعلومات المتداولة، فإن نيوم السعودي سيضمن لمصطفى محمد راتبًا سنويًا صافيًا قدره 5 ملايين يورو، وهو مبلغ يفوق بكثير العرض المقدم من الأهلي، ما جعل اللاعب يميل بقوة نحو المغامرة السعودية.

ويُجبر العرض النادي السعودي الآن على دفع 10 ملايين يورو لنانت كقيمة انتقال رسمية لشراء العقد المتبقي للاعب، في خطوة تُنهي المنافسة على اللاعب لمصلحة الدوري السعودي.

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يُذكر أن مصطفى محمد، البالغ من العمر 26 عامًا، يُعد أحد أبرز المهاجمين المصريين في أوروبا، فقد سبق له اللعب في تركيا مع غلطة قبل الانتقال إلى فرنسا، ويُعد عنصرًا أساسيًا في تشكيلة المنتخب المصري.