قبل زيارة كريستيانو رونالدو.. ميسي يفاجئ رئيس وزراء الهند بهدية رائعة

إرم نيوز – نورالدين ميفراني

أرسل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد إنتر ميامي الأمريكي هدية رائعة إلى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بمناسبة عيد ميلاده الخامس والسبعين.

وكانت الهدية عبارة عن قميص موقع من الأسطورة الأرجنتيني في لفتة طيبة تربط بين الثقافات وتكرم القادة في حدث تاريخي وتؤكد أن كرة القدم تتجاوز الحدود والاختلافات.

زيارة مرتقبة لكريستيانو رونالدو إلى الهند

جاءت هدية ليونيل ميسي للرئيس الهندي في ظل انتظار جماهير كرة القدم في الهند لزيارة تاريخية لغريمه الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي.

ويلعب فريق غوا الهندي في مجموعة النصر بدوري أبطال آسيا 2 رفقة الزوراء العراقي واستقلول الطاجكستاني.

وفاز النصر السعودي على الفريق الطاجيكي بخماسية نظيفة في أول جولات دوري المجموعات بدوري أبطال آسيا 2، فيما خسر غوا الهندي بميدانه أمام الزوراء العراقي 2-0.

ويستضيف غوا الهندي فريق النصر السعودي يوم 22 أكتوبر المقبل في الجولة الثالثة من دوري المجموعات.

وتترقب الجماهير الهندية زيارة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رفقة فريقه إلى الهند.