الهلال السعودي يوقّع مع البرازيلي مالكوم لمدة 3 مواسم

وبدأ مالكوم، البالغ من العمر 26 عامًا، مسيرته مع كورينثيانز البرازيلي، وتُوج بلقب الدوري في 2015، وفي 2016 انضم لصفوف بوردو الفرنسي، ثم انتقل إلى برشلونة الإسباني مقابل 41 مليون يورو.

وخلال موسم واحد بقميص البلوغرانا سجل 4 أهداف، وصنع 2 في 24 مباراة بجميع المسابقات، محققًا لقب الدوري الإسباني.

ورحل مالكوم إلى زينيت الروسي، في صيف 2020، وخلال 106 مباريات سجل 42 هدفًا، وصنع 24، وحصد خلالها 9 ألقاب.