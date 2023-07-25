الهلال السعودي يوقّع مع البرازيلي مالكوم لمدة 3 مواسم
كشفت صحيفة "الرياضية" عن إتمام نادي الهلال السعودي، بشكل نهائي، صفقة ضم البرازيلي مالكوم فيلبي أوليفيرا لمدة 3 أعوام قادمًا من زينيت الروسي.
فيما ذكرت قناة "الإخبارية"، أن "مالكوم اجتاز الفحص الطبي بنجاح، ووقّع رسميًا عقد انتقاله لصفوف نادي الهلال في عقدٍ يمتد حتى 2026".
وكان ألكسندر ميدفيديف، رئيس نادي زينيت سان بطرسبرغ، أعلن، مؤخرًا، انتقال لاعبه البرازيلي إلى الهلال السعودي.
وقال ميدفيديف في تصريحات لوسائل الإعلام الروسية: "لقد انتهت المفاوضات مع نادي الهلال السعودي بخصوص انتقال مالكوم بنجاح".
وأضاف: "لقد تم توقيع العقود مقابل 60 مليون يورو، حيث سيتم دفع نصف المبلغ الآن، على أن نتقاضى باقي المبلغ قبل نهاية موسم 2023/24".
وسيكون اللاعب البرازيلي رابع صفقات الهلال في الميركاتو الصيفي الجاري بعد روبن نيفيز، وكاليدو كوليبالي، وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش.
وبدأ مالكوم، البالغ من العمر 26 عامًا، مسيرته مع كورينثيانز البرازيلي، وتُوج بلقب الدوري في 2015، وفي 2016 انضم لصفوف بوردو الفرنسي، ثم انتقل إلى برشلونة الإسباني مقابل 41 مليون يورو.
وخلال موسم واحد بقميص البلوغرانا سجل 4 أهداف، وصنع 2 في 24 مباراة بجميع المسابقات، محققًا لقب الدوري الإسباني.
ورحل مالكوم إلى زينيت الروسي، في صيف 2020، وخلال 106 مباريات سجل 42 هدفًا، وصنع 24، وحصد خلالها 9 ألقاب.