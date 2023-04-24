بينها بيريز وكريستيانو رونالدو.. 5 أسباب وراء استمرار كريم بنزيما في ريال مدريد

تأكد بشكل كبير استمرار كريم بنزيما موسمًا آخر مع ريال مدريد بعدما أكدت تقارير إسبانية أن قائد الفريق الأول لكرة القدم عملاق إسبانيا قد وقّع على عقد يضمن استمراره مع النادي حتى صيف 2024.

وتحدثت صحيفة ريليفو الإسبانية عن أسباب استمرار بنزيما مع ريال مدريد رغم تلقيه عرضًا سعوديًا بـ200 مليون يورو وهو رقم ضخم للغاية يصعب رفضه بالنسبة للاعب يبلغ من العمر 35 عامًا.

فلورنتينو بيريز

تقول ريليفو أن بنزيما مخلص للغاية لفورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الذي وقف بجواره في أشد لحظات مسيرته صعوبة مع ريال مدريد بعدما كان لسنوات عديدة محط هجوم وسخرية الجماهير.

وتكلل صبر الثنائي معا بعد رحيل كريستيانو رونالدو حيث قاد بنزيما الفريق بنجاح ثم توج لاحقًا بالكرة الذهبية.