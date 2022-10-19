شقيقة رونالدو تهاجم مدرب مانشستر يونايتد

انتقدت إلما شقيقة كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد إريك تن هاج المدير الفني للفريق في تغريدة قاسية على حسابها في إنستغرام بعد استبدال قائد البرتغال البالغ من العمر 37 عامًا خلال التعادل السلبي مع نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد الماضي.

ويمر الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات بموسم صعب ، حيث سجل هدفين فقط في 12 مباراة، كما بدأ الكثير من المباريات على مقاعد البدلاء بينما شارك ماركوس راشفورد وأنتوني مارسيال في تشكيلة المدير الفني الهولندي.

وكانت الفرصة سانحة لرونالدو لتسجيل هدفه 701 مع الأندية ضد نيوكاسل يوم الأحد ، لكنه لم يظهر بشكل جيد إلى حد كبير وتم استبداله قبل 20 دقيقة من النهاية.

ولم يكن النجم البرتغالي سعيدًا برؤية رقمه يرتفع بالاستبدال ولا تزال النتيجة التعادل السلبي، مما دفع شقيقته إلما للهجوم في تن هاج ، حيث ألمحت في حسابها على إنستغرام إلى احتمال رحيله في يناير/كانون الثاني المقبل عن أولد ترافورد.

وكتبت إلما: "لقد فات الأوان" ، مع وضع علامة على الإشمئزاز رافقت تعليق إلما ، التي تشارك شقيقها نفس الإحباط.

وكان رونالدو يأمل في الرحيل عن مانشستر يونايتد في الصيف بعد فشل النادي في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

وفشل الشياطين الحمر في الفوز بالألقاب وحل في المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، ومع ذلك أدى عدم وجود عروض واقعة إلى بقاء رونالدو، لكن قد يُمنح فرصة أخرى لإثارة إعجاب المدير الفني الهولندي يوم الأربعاء مع "عدم جاهزية" مارسيال لخوض مواجهة توتنهام هوتسبير وكذلك راشفورد.

وسجل رونالدو هدفين فقط هذا الموسم مع مانشستر يونايتد بينما يعتقد كثيرون أن مسيرة الهداف البرتغالي المخضرم في مرحلة تراجع بعد سنوات من الإبداع.

وبدا أن اللاعب يشعر بالاستياء من قرار استبداله في الدقيقة 72 لكن تن هاج مدرب يونايتد دافع عن قراره، قائلا للصحفيين "لدينا أربع مباريات في عشرة أيام. يجب أن نحافظ على جاهزية اللاعبين. يجب الاستعانة بالتناوب".

ودافع تن هاج أيضا عن قلة عدد أهداف رونالدو في الفترة الأخيرة، قائلا "ستأتي الأهداف. سيسجل مهاجمونا وسيسجلون الكثير. أنا واثق في ذلك. سيحدث ذلك طالما استمر العمل الجاد".

وتركت النتيجة مانشستر يونايتد في المركز الخامس برصيد 16 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن نيوكاسل سادس الترتيب الذي خاض مباراة إضافية.