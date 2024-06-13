نيكو ويليامز يرد على أنباء رحيله إلى برشلونة

رد نيكو ويليامز، جناح أتلتيك بلباو، على أنباء رحيله إلى برشلونة في الموسم المقبل.

ولمع اسم نيكو ويليامز بعد تألقه في الدوري الإسباني خلال الموسم الماضي بقميص بلباو، بعدما صنع 17 هدفًا لزملائه بخلاف تسجيله 5 أهداف.

وانضم اللاعب صاحب 21 عامًا إلى قائمة منتخب إسبانيا لخوض منافسات كأس الأمم الأوروبية التي تنطلق غدًا الجمعة في ألمانيا.