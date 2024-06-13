نيكو ويليامز يرد على أنباء رحيله إلى برشلونة
رد نيكو ويليامز، جناح أتلتيك بلباو، على أنباء رحيله إلى برشلونة في الموسم المقبل.
ولمع اسم نيكو ويليامز بعد تألقه في الدوري الإسباني خلال الموسم الماضي بقميص بلباو، بعدما صنع 17 هدفًا لزملائه بخلاف تسجيله 5 أهداف.
وانضم اللاعب صاحب 21 عامًا إلى قائمة منتخب إسبانيا لخوض منافسات كأس الأمم الأوروبية التي تنطلق غدًا الجمعة في ألمانيا.
وقال ويليامز تعليقًا على أنباء رحيله إلى برشلونة إنه سعيد للغاية مع أتلتيك بلباو.
وأضاف اللاعب في تصريحات أبرزها الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر حسابه بمنصة إكس:" "أنا سعيد جدًا في بلباو، إنه النادي الذي أعطاني كل شيء".
وتابع:" أعلم جيدًا أين سأكون في فترة ما قبل الموسم. هذا كل شيء".
وأتم قائلًا: "لقد أخبرت وكيل أعمالي أنني لا أريد أن أعرف أي شيء حتى انتهاء بطولة اليورو".
ولم يغلق ويليامز الباب أمام فكرة رحيله عن بلباو ولكنه لم يحسم هوية الفريق الأقرب لضمه.
وتأتي إجابة ويليامز لتزيد الجدل حول مستقبله خاصة مع أنباء حول دخول بايرن ميونخ الألماني في مفاوضات لضم الجناح الأيسر في الموسم المقبل.