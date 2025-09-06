أول تعليق من أرملة إبراهيم شيكا حول قضية سرقة أعضائه (فيديو)

خرجت هبة التركي، أرملة اللاعب الراحل إبراهيم شيكا، نجم نادي الزمالك الأسبق، عن صمتها بعد إعلان عائلته نيتهم التقدم بطلب لاستخراج جثمانه وفتح تحقيق جديد في أسباب وفاته، على خلفية شائعات عن فقدان أعضاء من جسده.

وكانت والدة اللاعب والمحامي الخاص بها، قد أعلنوا في وقت سابق تقديم دعوى، طالبوا فيها بتشريح جثمانه، للتأكد من عدم المتاجرة بأعضائه.

صراع متصاعد بين الزوجة وعائلة اللاعب الراحل

قالت التركي في تصريحات تليفزيونية إنها قرار العائلة بطلب تشريح جثمانه، جاء مفاجئًا لها، مشيرة إلى أنها علمت بالأمر من خلال أحد اللقاءات الإعلامية التي تحدث خلالها أفراد العائلة عنها بشكل وصفته بأنه "سب وقذف".

وأوضحت أنها لا تخشى أي تحقيقات، مشيرة إلى أنها تمتلك جميع التقارير الطبية التي توثق رحلة مرض زوجها بالسرطان منذ بدايته وحتى وفاته.

وأضافت أنها تعمل مع فريقها القانوني على تقديم هذه الوثائق للنيابة العامة لإثبات الحقيقة كاملة، نافية ما تردد عن إخفاء أوراق أو منع أفراد العائلة من زيارة قبر اللاعب الراحل.

التركي شددت على أن ما يجري ترويجه لا يتجاوز كونه محاولة لاستغلال مواقع التواصل الاجتماعي لإثارة الجدل، معتبرة أن الهدف الحقيقي وراء تلك التصريحات هو البحث عن "الترند" وليس الحقيقة.

كما ردّت على محامي عائلة شيكا، وأكدت أنه لم يطلب منها أو من محاميها أي مستندات رسمية، مشددة على أن تصريحاته الإعلامية أساءت إليها دون وجه حق.

وأشارت أرملة اللاعب الراحل إلى أن القضية ستأخذ مسارها القانوني حتى النهاية، معربة عن أملها في إغلاق الملف قريبًا بعد أن تظهر الحقيقة كاملة.

كما جددت تأكيدها أن جميع المستندات الطبية الخاصة بمرض زوجها ووفاته بحوزتها، معتبرة أن ما يثار حول الواقعة في الوقت الحالي هو انعكاس مباشر لتأثير السوشيال ميديا أكثر من كونه حقيقة قائمة.