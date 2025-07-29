آرسنال يكشف عن انفجار قياسي لمبيعات قميص فيكتور غيوكيرس

نفدت الأقمصة الجديدة للنجم السويدي فيكتور غيوكيرس، الوافد الجديد على آرسنال، والتي التي عرضها النادي للبيع على شبكة الأنترنت وفق ما أوردته تقارير إخبارية إنجليزية اليوم الثلاثاء.

ونجح نادي آرسنال في حسم صفقة الهداف السويدي فيكتور غيوكيرس بعد مفاوضات مطولة ومتعثرة مع فريقه سبورتنغ لشبونة، بطل الدوري البرتغالي.

وأعلن الفريق اللندني السبت الماضي انضمام غيوكيرس رسميا للفريق في صفقة بلغت قيمتها الإجمالية 73 مليون يورو (63 مليون جنيه إسترليني) وذلك بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2030.

وبعد 3 أيام فقط من الصفقة الكبرى لفريق المدرب ميكيل أرتيتا، بدا إقبال جماهير آرسنال على اقتناء القميص الجديد لنجمهم السويدي قياسيا وفقا ما أكده النادي لدرجة أن الموقع الرسمي الإلكتروني للنادي تعطب بسبب الضغط الشديد من أجل حجز القميص.

وقالت مصادر قريبة من النادي إن آرسنال أعلن عرض للبيع على موقعه الإلكتروني قميص غيوكيرس (27 عاما) قبل أن يتسبب ذلك الإعلان عن تعطل موقع النادي الإنجليزي لوقت قصير بسبب الضغط عليه.

وأضافت المصادر ذاتها أن القميص رقم 14 الذي سيحمله المهاجم السويدي لقي إقبالا كبيرا بمجرد الإعلان عن الشروع في بيعه على الموقع الرسمي للنادي.

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ورغم أن البيانات التي تم وضعها على الموقع الرسمي للنادي لا تزال قيد التحديث، فإن مبيعات قمصان "فيكتور غيوكيريس" التي تحمل الرقم 14 وهو الرقم ذاته الذي حمله أسطورة آرسنال وفرنسا تتجاوز بالفعل مبيعات أي لاعب آخر في النادي في السنوات الأخيرة.

وللاحتفال بقدومه، عرض آرسنال أقمصة موازية، إلى جانب القميص الرسمي، وتحمل تلك الأقمصة صورة الهداف لسويدي ويرتفع ثمن القميص الموجود عليه صورة فيكتور غيوكيرس بنحو 16 جنيهًا إسترلينيًا (18.50 يورو).

وأعلن النادي اللندني أن مجرد الإعلان عن ذلك قوبل بانفجار في الطلب عليه والذي كان مرتفعا للغاية لدرجة أن موقع النادي الإلكتروني تعطل مؤقتا لعدة ساعات.

ومع ذلك، فإن العرض الذي قدمه النادي اللندني سيستمر حتى يوم الخميس المقبل، وفق ما أعلنه الفريق.

وبجانب الأقمصة التي تحمل صورة فيكتور غيوكيرس سيعرض آرسنال القميص الرسمي لنجمه الجديد عبر متاجره النادي الأصلية أو على الموقع الإلكتروني.