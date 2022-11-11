صحف رياضية: كروس يمنح ريال مدريد الهواء.. وإلى كأس العالم مع دوري على قيد الحياة

ركزت الصحيفة على فوز ريال مدريد 2-1 على قادش وتقليص الفارق عن المتصدر برشلونة لنقطتين في الدوري الإسباني وكتبت :" إلى كأس العالم مع لقب دوري على قيد الحياة ".
الصحيفة اهتمت بلائحة منتخب إسبانيا لنهائيات كأس العالم وكتبت :" لويس إنريكي يكشف اليوم لائحة المنتخب لقطر 2022 ".
الصحيفة اهتمت بفوز فالنسيا على ريال بيتيس 3-0 وتعادل رايو فاليكانو سلبيا أمام سيلتا فيغو .
سبورت: كروس يمنح ريال مدريد الهواء
ركزت الصحيفة على حوارها مع نجم برشلونة الشاب غافي وكتبت :" السوبر غافي ".
الصحيفة اهتمت بلائحة المنتخب الإسباني لنهائيات كأس العالم قطر 2022 وكتبت :" لويس إنريكي كشف اليوم لائحة المختارين لكأس العالم".
كما اهتمت بفوز ريال مدريد على قادش 2-1 في الدوري الإسباني وكتبت :" كروس يعطي الهواء لريال مدريد ".
غلاف صحيفة سبورت اليوم الجمعة.
آس: توني كروس هو كأس العالم
ركزت الصحيفة على فوز ريال مدريد على قاديش 2-1 في الدوري الإسباني وتألق الألماني توني كروس وكتبت: "كروس هو كأس العالم".
الصحيفة اهتمت بلائحة المنتخب الإسباني لنهائيات كأس العالم قطر 2022 وكتبت: "لائحة لويس إنريكي".
كما اهتمت الصحيفة برغبة باريس سان جيرمان التعاقد مع البرتغالي جواو فيليكس مهاجم أتلتيكو مدريد وكتبت: "باريس سان جيرمان يريد جواو فيليكس في يناير".
غلاف صحيفة آس اليوم الجمعة.
ذا صن: سكوت لقد تمت
ركزت الصحيفة على لائحة منتخب إنجلترا التي ستشارك في نهائيات كأس العالم بقطر واستدعاء جيمس ماديسون نجم ليستر سيتي وكتبت :" تم اختيار جيمس ماديسون لكأس العالم قبل أسبوعين لكن مدرب إنجلترا جاريث ساوثجيت أبقى قراره سراً."
كما اهتمت الصحيفة بتأهل مانشستر يونايتد للدور الرابع من كأس رابطة المحترفين بالفوز على أستون فيلا 4-2 وكتبت :" سكوت لقد تمت ".
غلاف صحيفة ذا صن اليوم الجمعه.
لاغازيتا ديل سبورت: يوفنتوس يصل
ركزت الصحيفة على فوز يوفنتوس 1-0 على هيلاس فيرونا وصعوده للمركز الرابع في ترتيب الدوري الإيطالي وكتبت :" يوفنتوس، إنه يصل ".
كما اهتمت الصحيفة بأخبار نابولي وروما وإنتر ميلان.