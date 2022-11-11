صحف رياضية: كروس يمنح ريال مدريد الهواء.. وإلى كأس العالم مع دوري على قيد الحياة

ركزت الصحيفة على لائحة منتخب إنجلترا التي ستشارك في نهائيات كأس العالم بقطر واستدعاء جيمس ماديسون نجم ليستر سيتي وكتبت :" تم اختيار جيمس ماديسون لكأس العالم قبل أسبوعين لكن مدرب إنجلترا جاريث ساوثجيت أبقى قراره سراً."

كما اهتمت الصحيفة بتأهل مانشستر يونايتد للدور الرابع من كأس رابطة المحترفين بالفوز على أستون فيلا 4-2 وكتبت :" سكوت لقد تمت ".