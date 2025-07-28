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رياضة

بعد أزمة التجديد.. الأهلي السعودي يجهز عرضا قياسيا لفينيسيوس

بعد أزمة التجديد.. الأهلي السعودي يجهز عرضا قياسيا لفينيسيوس
فينيسيوس جونيور وتشابي ألونسوالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
28 يوليو 2025، 10:49 م

يُجهز النادي الأهلي السعودي عرضًا قياسيًا ضخمًا للتعاقد مع النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور من نادي ريال مدريد الإسباني. 

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ويبحث الفريق السعودي عن انتهاز الفرصة بعد تعثر مفاوضات تجديد عقد اللاعب مع النادي الملكي، إذ يمتد عقد فينيسيوس حتى 2027 لكنه لم يوقع على التمديد بعد، ما دفع إدارة ريال مدريد لدراسة بيع اللاعب حال تلقيها عرضًا ماديًا كبيرًا.

وفقًا لتقارير صحفية "موندو ديبورتيفو" فإن العرض الذي يعده الأهلي قد يصل إلى 350 مليون يورو، وهو رقم قد يحطم الرقم القياسي العالمي السابق لصفقة نيمار. 

إضافة إلى ذلك، سيُمنح فينيسيوس عقدًا لمدة 5 سنوات بقيمة قد تقترب من المليار دولار أمريكي، ما يجعله من أعلى اللاعبين أجرًا في تاريخ كرة القدم. 

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فينيسيوس لعب مع ريال مدريد منذ 2018، فقد أظهر أداء مميزًا بتسجيله 106 أهداف وصناعته 83 في 322 مباراة، كما فاز معهم بالعديد من البطولات الكبرى "ألدوري وكأس الملك ودوري أبطال أوروبا". 

ورغم رغبته المعلنة بالبقاء، فإن تمسكه برفع راتبه والرفض الإداري بالنادي الإسباني أدخل العلاقة في أزمة دفعت إلى فتح الباب أمام عروض الانتقال، ما يجعل الأسابيع المقبلة حاسمة بشأن مستقبله بين البقاء في ريال مدريد أو الرحيل إلى الأهلي السعودي.

 

 

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