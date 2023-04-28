طرد زكريا هوساوي وأحداث مثيرة في نهاية مباراة الاتحاد والشباب (فيديو)

وسجل المغربي عبد الرزاق حمد الله هدفين من ركلتي جزاء ليقود الاتحاد المتصدر للفوز بعشرة لاعبين 2-1 على ضيفه الشباب، في مباراة مجنونة شهدت أربع ركلات جزاء ليعزز صدارته للدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، اليوم الخميس.

ومع نهاية المباراة أشهر الحكم الصربي سردجان يوفانوفيتش الكارت الأحمر في وجه زكريا هوساوي؛ بسبب بصقه على حسين القحطاني وكريتشوفياك لاعبي الشباب.

لم يتردد الحكم في طرد نجم الاتحاد مباشرة، ليُكمل الاتحاد المباراة بعشرة لاعبين في الوقت المحتسب بدل الضائع، بعد طرد زكريا هوساوي.