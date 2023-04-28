طرد زكريا هوساوي وأحداث مثيرة في نهاية مباراة الاتحاد والشباب (فيديو)
شهدت مباراة الاتحاد والشباب في دوري روشن السعودي أحداثًا مثيرة مع نهايتها، أهمها طرد زكريا هوساوي لاعب الآتي، واشتباك لفظي بين الجهاز الإداري للشباب وحكام اللقاء.
وسجل المغربي عبد الرزاق حمد الله هدفين من ركلتي جزاء ليقود الاتحاد المتصدر للفوز بعشرة لاعبين 2-1 على ضيفه الشباب، في مباراة مجنونة شهدت أربع ركلات جزاء ليعزز صدارته للدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، اليوم الخميس.
ومع نهاية المباراة أشهر الحكم الصربي سردجان يوفانوفيتش الكارت الأحمر في وجه زكريا هوساوي؛ بسبب بصقه على حسين القحطاني وكريتشوفياك لاعبي الشباب.
لم يتردد الحكم في طرد نجم الاتحاد مباشرة، ليُكمل الاتحاد المباراة بعشرة لاعبين في الوقت المحتسب بدل الضائع، بعد طرد زكريا هوساوي.
كما شهدت المباراة اعتراضات بالجملة من الجهاز الإداري للشباب على حكم المباراة بسبب ضربة جزاء نادي الاتحاد المحتسبة في الوقت بدل من الضائع.
واعترض الجهاز الفني والإداري للاتحا على احتساب ركلة جزاء وأكدوا أنها غير صحيحة على الإطلاق، كما اعترضوا احتساب أكثر من 20 دقيقة وقتًا ضائعًا.
كما ألغى الحكم هدفا للشباب سجله إياجو سانتوس بضربة رأس بسبب التسلل في بداية الشوط الثاني.
ورفع الاتحاد رصيده بعد هذا الفوز إلى 59 نقطة في الصدارة من 24 مباراة، متقدما بست نقاط على النصر.
ويأتي الشباب ثالثا وله 50 نقطة وخلفه الهلال حامل اللقب الذي يملك 49 نقطة من 25 مباراة، وربما استسلم في سباق المنافسة مع تركيزه على نهائي دوري أبطال آسيا، حيث يستضيف أوراوا رد دياموندز في الذهاب بعد غد السبت.