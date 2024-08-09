يخشى لاعبو ريال مدريد، وفي نفس الوقت يحترمون مدرب اللياقة البدنية أنطونيو بينتوس؛ بسبب أساليبه التدريبية المكثفة قبل الموسم، لدرجة أن بعضهم أطلق عليه لقب "الشيطان".

يستخدم بينتوس التكنولوجيا مثل الأقنعة الخاصة لتحليل الحالة البدنية للاعبين وتخصيص التدريب المناسب لكل لاعب.

في ريال مدريد، الجميع على دراية بصفات كارلو أنشيلوتي، الذي أخرج أفضل ما في النادي المليء بأمثال جود بيلينغهام وفينيسيوس جونيور، ولكن قبل انضمام كل منهم إلى لوس بلانكوس، لم يكن أي منهم يتوقع السرعة التي يتم بها التدريب قبل الموسم، وذلك بسبب تدريبات بينتوس.

يُعرف بينتوس بأنه "الشيطان" - وهو لقب أطلقه عليه لاعبو ريال مدريد، حيث يصفه أولئك الذين يعملون معه، بأنه شخص متواضع وخجول في بعض الأحيان، ولكن عندما ينزل إلى ملعب التدريب، فإنه يتحول بالتأكيد إلى وحش مختلف تمامًا.

وأوضحت شبكة (givemesport) أن لاعبي ريال مدريد يحبون بينتوس، ولكنهم يخشونه أيضًا على المستوى المهني، فالمدرب قبل بداية الموسم يقوم بإعداد تدريبات عنيفة، والجري لمسافات طويلة، وعدة جلسات بالتدريب بجهاز التنفس، وتُنَفَّذ مرتين في اليوم.

ومع مرور الجلسات، يتم مراقبة أوزان اللاعبين عن كثب، حيث يستخدم القناع لتسجيل وتحليل مستويات الأكسجين وثاني أكسيد الكربون، وبناءً على نسبها المئوية، يمكن للمدرب تخصيص برامج التدريب الخاصة بهم.