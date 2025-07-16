تصريحات خطيرة.. هل احتفظ ترامب بالنسخة الأصلية لكأس العالم للأندية؟

زعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن كأس العالم للأندية، الذي ظهر بشكل بارز في المكتب البيضاوي، سيبقى هناك، وأن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" صنع نسخة من الكأس الذي تم منحه لتشيلسي بعد فوزه في نهائي البطولة، يوم الأحد الماضي، على حساب باريس سان جيرمان.

وحضر ترامب النهائي إلى جانب عدد من أعضاء حكومته ورئيس الفيفا، جياني إنفانتينو، وقد قام الرئيسان معًا بتقديم الكأس لقائد تشيلسي، ريس جيمس، بينما بقي ترامب في المقدمة رغم ارتباك لاعبي تشيلسي ومحاولات إنفانتينو إبعاده بلطف.

وكشف إنفانتينو سابقًا عن نسخة كأس العالم للأندية لأول مرة خلال فعالية في المكتب البيضاوي في مارس، ومنذ ذلك الحين ظل الكأس حاضرًا في جميع الفعاليات اللاحقة التي أقيمت في هذا المكان التاريخي.

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وقال ترامب في مقابلة مع قناة DAZN، الناقل الرسمي لكأس العالم للأندية، يوم الأحد: "قلت لهم، متى ستأتون لأخذ الكأس؟ فقالوا (لن نأخذه أبدًا، يمكنك الاحتفاظ به في المكتب البيضاوي إلى الأبد، نحن نصنع نسخة جديدة)".

وأضاف: "وبالفعل قاموا بصنع نسخة جديدة، كان ذلك مثيرًا جدًا، وهو موجود الآن في المكتب البيضاوي".

ويشير كلام الرئيس الأمريكي إلى أن تشيلسي، بعد فوزه العريض في نهائي البطولة، قد حصل على نسخة طبق الأصل حديثة الصنع، بينما بقيت النسخة الأصلية في واشنطن العاصمة.

ولم يؤكد الفيفا أو أي جهة رياضية رسمية حتى الآن ما قاله ترامب بشأن حصوله على النسخة الأصلية لكأس العالم للأندية.

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واكتسح تشيلسي منافسه باريس سان جيرمان بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في نهائي كأس العالم للأندية.

وتوج تشيلسي بالبطولة في نسختها الجديد التي تم تنظيمها للمرة الأولى باشتراك 32 فريقًا.