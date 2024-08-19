أثار الإعلامي الرياضي وليد الفراج جدلا بتعليقه على حالة كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي الحالي، إذا ارتدى قميص الهلال وليس "العالمي"، وهل كان سيحقق البطولات أم لا.

وأحدثت خسارة النصر للقب كأس السوبر السعودي، بعد السقوط برباعية أمام الهلال، زلزالا داخل "العالمي"، في ظل اتجاه الإدارة نحو إقالة المدرب لويس كاسترو، ثم تهديد إبراهيم المهيدب بالاستقالة خلال 48 ساعة، إذا لم يحصل على الصلاحيات كافة، التي تمنحه حق رحيل المدرب البرتغالي، والتعاقد مع 3 صفقات أجنبية جديدة، خلال موسم الميركاتو الصيفي.

ووجه وليد الفراج سؤالا مباشرا لأحد ضيوفه، بأن "هل كريستيانو لو كان في فريق آخر لحقق مسيرة أفضل؟"، ليجيب ضيفه محمد الدهش: "رونالدو لو كان في الهلال لحقق نتائج أفضل".

ليرد عليه الفراج، قائلا: "من وجهة نظري، رونالدو ما يقدر يمشي في الهلال، لأن حالة الفرد ليس له أفضيلة بالنادي، وعلينا أن ننظر مثلا لحالة نيمار داسيلفا، تشعر أنه ليس نيمار السابق، وحتى لو كريم بنزيما في الهلال (ما تقدر تستشيخ عليهم)".

وكان رونالدو، رفض بشكل واضح التواجد في منطقة تسلم الميداليات الفضية والتتويج بعد حالة الحزن الكبيرة بضياع لقب محلي جديد؛ إذ لم ينجح "الدون" في فرض اسمه في سجلات الأبطال المحليين مع النصر وأبدى غضبه أثناء المباراة من النتيجة وتقدم الهلال.

أخبار ذات علاقة احتفال سالم الدوسري يعيد صراع رونالدو وميسي (فيديو)

وانضم رونالدو لصفوف النصر مطلع عام 2023، عقب فسخ عقده مع ناديه السابق مانشستر يونايتد.

وتمكن رونالدو صاحب الـ39 عامًا من احتلال صدارة هدافي دوري روشن السعودي الموسم الماضي برصيد 35 هدفًا، بفارق 7 أهداف عن أقرب ملاحقيه الصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم نادي الهلال.