وفاة أحمد سالم.. من هو "أخطبوط" الاتحاد السعودي الراحل؟

توفي حارس مرمى نادي الاتحاد السعودي السابق، أحمد سالم، مساء يوم الأربعاء، عن عمر يناهز 64 عامًا.

وأشارت تقارير صحفية سعودية، إلى أن حارس الاتحاد السابق أحمد سالم توفي نتيجة تعرضه لأزمة قلبية، أثرت عليه وتوفي في الحال.

وتم إطلاق لقب "الأخطبوط" على الحارس أحمد سالم خلال لعبه مع الاتحاد، بسبب خفة حركته، خلال التصدي للكرات.

من هو أحمد سالم "أخطبوط الاتحاد"؟

ولد أحمد سالم عام 1960، وبدأ مسيرته الكروية حارسًا بنادي الاتحاد في الفئات السنية.

وتم تصعيد سالم للفريق الأول بقرار من المدرب الألماني ديتمار كرامر، في نهاية السبعينيات.

وساهم أحمد سالم في تحقيق بطولة الدوري مع نادي الاتحاد عام 1982.

كما حقق الحارس الراحل، مع الاتحاد لقب كأس الاتحاد السعودي لكرة القدم أمام الهلال، وتألق في ركلات الترجيح.

وبعد تألقه مع الاتحاد انضم أحمد سالم للمنتخب السعودي في دورة الألعاب الأولمبية سيول 1988.

وبعد دورة سيول، توج سالم بكأس الملك مع الاتحاد عام 1988، بعد الفوز على الاتفاق بهدف نظيف، واعتزل كرة القدم بعدها.

الاتجاه إلى التدريب

بعد اعتزاله، عمل أحمد سالم مدربًا للحراس بنادي الاتحاد مع المدرب الألماني بوكير.

وحقق سالم لقب كأس ولي العهد مع الاتحاد خلال توليه منصب مدرب الحراس.