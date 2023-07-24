تقرير: الهلال السعودي قدَّم عرضًا بقيمة 300 مليون يورو لضم مبابي

تقرير: الهلال السعودي قدَّم عرضًا بقيمة 300 مليون يورو لضم مبابي
قال فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس"، المختص بأخبار سوق الانتقالات، إن نادي الهلال السعودي تقدَّم بعرض مالي ضخم من أجل التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، في الميركاتو الجاري.
وسينتهي تعاقد مبابي في صيف 2024، أي أنه على بُعد عام واحد من الرحيل دون مقابل.
وأفاد رومانو عبر حسابه الموثق على تويتر، اليوم الاثنين: "قدَّم نادي الهلال السعودي عرضًا رسميًّا لباريس سان جيرمان من أجل مبابي، العرض برقم قياسي، إذ قدَّموا 300 مليون يورو لبداية المفاوضات معهم".
وأوضح: "لا توجد محادثات بين الهلال ومبابي، كما إن باريس سان جيرمان مقتنع بأن اللاعب لديه اتفاق مسبق مع ريال مدريد".
كما أشارت قناة "سكاي سبورتس"، إلى أن "موقف مبابي قوي لأن لديه عقدًا، وبإمكانه أن يرفص الخروج ويبقى ولا يهتم بالجلوس على دكة البدلاء في سان جيرمان، ويمكنه التضحية بالموسم المقبل من أجل الذهاب إلى ريال مدريد مجانًا".
فيما قالت شبكة "CBS"، إن "نادي الهلال مستعد للتعاقد مع مبابي لمدة موسم واحد ومنحه راتبًا لمدة عام نحو 700 مليون يورو، ثم يصبح لديه الحرية في قرار المغادرة إلى ريال مدريد".
فيما أوضحت صحيفة "ليكيب"، أن "باريس سان جيرمان سيوافق على عرض الهلال في حال نجحوا بإقناع مبابي".
كما أشارت صحيفتا "Le Parisien" و"ليكيب"، إلى دخول نادي برشلونة على خط المفاوضات لضم اللاعب الفرنسي، حيث سيجرى تواصل هاتفي بين برشلونة ومسؤولي سان جيرمان اليوم لمناقشة إمكانية ضم مبابي، حيث يمكن أن يدرج "البلوغرانا" العديد من اللاعبين في الصفقة لتخفيض سعره.
وأكدت "ليكيب": "تشيلسي ومانشستر يونايتد وإنتر ميلان وتوتنهام هي الأندية الأخرى التي أبدت اهتمامًا بضم مبابي في الأسابيع الأخيرة، لكن يبقى ريال مدريد المرشح الأوفر حظًّا للفوز بالمهاجم الفرنسي".
واستبعد باريس سان جيرمان لاعبه من قائمة بعثة الفريق المسافرة إلى اليابان.
كما أبلغ النادي لاعبه أنه إذا لم يجدد تعاقده أو يوافق على العروض المقدمة لرحيله في الصيف الجاري فلن يلعب مباراة واحدة الموسم المقبل، حسب ما كشفت تقارير صحفية فرنسية.
واتخذت الإدارة هذا القرار لحين فض النزاع بين الطرفين، حيث رفض النادي الاستجابة لرغبة مبابي الاستمرار للموسم المقبل دون تجديد عقده.
وذكرت تقارير أخرى مؤخرًا، أن باريس سان جيرمان لن يمانع بيع عقد مبابي، نظير 150 مليون يورو.
وتعاقد الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية حتى الآن مع الثلاثي كاليدو كوليبالي، وروبن نيفيز، وسيرجي سافيتش، ويقترب من ضم البرازيلي مالكوم قادمًا من زينيت الروسي.