تقرير: الهلال السعودي قدَّم عرضًا بقيمة 300 مليون يورو لضم مبابي

قال فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس"، المختص بأخبار سوق الانتقالات، إن نادي الهلال السعودي تقدَّم بعرض مالي ضخم من أجل التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، في الميركاتو الجاري.

وسينتهي تعاقد مبابي في صيف 2024، أي أنه على بُعد عام واحد من الرحيل دون مقابل.

وأفاد رومانو عبر حسابه الموثق على تويتر، اليوم الاثنين: "قدَّم نادي الهلال السعودي عرضًا رسميًّا لباريس سان جيرمان من أجل مبابي، العرض برقم قياسي، إذ قدَّموا 300 مليون يورو لبداية المفاوضات معهم".

وأوضح: "لا توجد محادثات بين الهلال ومبابي، كما إن باريس سان جيرمان مقتنع بأن اللاعب لديه اتفاق مسبق مع ريال مدريد".