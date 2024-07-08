حكم أوزبكي يدير مواجهة الشرطة والقوة الجوية في نهائي كأس العراق

قرر الاتحاد العراقي لكرة القدم إسناد مهمة إدارة مباراة الشرطة والقوة الجوية في نهائي كأس العراق إلى طاقم تحكيم أجنبي.

ويستضيف ملعب "الشعب" بالعاصمة العراقية بغداد مساء الأربعاء المقبل مواجهة الشرطة والقوة الجوية في نهائي كأس العراق.

وأعلن الاتحاد العراقي عبر حسابه بموقع إكس عن الموعد الرسمي للمباراة في الساعة الثامنة مساء يوم الأربعاء المقبل بتوقيت العراق، والذي يوافق أيضًا توقيت مكة المكرمة.

وكشفت القناة الرابعة العراقية عن اتفاق الاتحاد المحلي مع طاقم تحكيم أوزبكي يقوده الجيز تاتاشيف لإدارة مباراة نهائي الكأس بين الشرطة والقوة الجوية.

ومن المنتظر أن يصل طاقم التحكيم الأوزبكي خلال الساعات القليلة القادمة إلى العراق تمهيدًا لإدارة اللقاء.

ويبلغ الحكم الأوزبكي تاتاشيف 40 عامًا، وأدار مباراة الإياب لنهائي دوري أبطال آسيا بين العين الإماراتي ويوكوهاما الياباني.

وأدار تاتاشيف في الموسم الماضي 3 مواجهات بالتصفيات المشتركة المؤهلة إلى بطولة كأس آسيا 2027 وكأس العالم 2026.