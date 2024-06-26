رسميًا.. الزمالك يحسم صفقة شراء عقد محمد شحاتة

نجح مسؤولو الزمالك المصري في تفعيل بند شراء لاعب خط الوسط محمد شحاتة بشكل نهائي بعد أن انضم للنادي، في يناير الماضي، قادمًا من نادي طلائع الجيش على سبيل الإعارة.

وبعد انتهاء فترة الإعارة لنصف موسم، فعّل نادي الزمالك بند ضم شحاتة نهائيًا وذلك بالتوقيع على عقد يمتد على 5 سنوات.

ومقابل توقيع عقد شراء محمد شحاتة للمواسم الخمسة المقبلة، دفع مسؤولو الزمالك 10 ملايين جنيه الى طلائع الجيش وذلك وفقًا للبند مسبقًا في عقد الإعارة بين الناديين.

وكشفت مصادر قريبة من نادي الزمالك أنه بموجب تفعيل بند الشراء في عقد اللاعب، أصبح محمد شحاتة (23 عامًا) رسميًا على ذمة فريق القلعة البيضاء.

وبعد التحاقه بالفريق على سبيل الإعارة في ميركاتو الشتاء الماضي، شارك محمد شحاتة مع الزمالك في 15 مباراة بواقع 9 مباريات في الدوري المصري، و6 مباريات في الكونفدرالية الأفريقية.