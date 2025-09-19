استبعاد نجوم ريال مدريد وليفربول.. 4 مرشحين لجائزة لاعب الأسبوع في دوري الأبطال

أعلن الحساب الرسمي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أسماء المرشحين لجائزة لاعب الأسبوع في البطولة القارية.

وانطلقت منافسات مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي، واستمرت على مدار 3 أيام.

ولم تشمل الترشيحات نجوم ريال مدريد الإسباني أو ليفربول الإنجليزي بجانب باريس سان جيرمان الفرنسي حامل اللقب.

وضمت قائمة المرشحين النجم الإنجليزي ماركوس راشفورد بعد تألقه اللافت مع فريقه برشلونة الإسباني خلال مباراة نيوكاسل يونايتد الإنجليزي أمس الخميس والتي انتهت بفوز البارسا بهدفين مقابل هدف.

وسجل راشفورد ثنائية فريقه، وقدم مستويات رائعة خلال المباراة التي أقيمت على ملعب "سانت جيمس بارك" بإنجلترا.

وتواجد أيضاً النجم الفرنسي ماركوس تورام مهاجم إنتر ميلان الإيطالي الذي خطف الأضواء في مباراة فريقه ضد أياكس أمستردام الهولندي.

وفاز إنتر ميلان وصيف النسخة الماضية على حساب أياكس بثنائية دون رد حملت توقيع ماركوس تورام.

وتم ترشيح الصربي دوشان فلاهوفيتش نجم يوفنتوس الإيطالي بعد أن سجل هدفين لفريقه وصنع آخر في مباراة بروسيا دورتموند الألماني التي انتهت بالتعادل بنتيجة 4-4.

وضمت القائمة أيضاً اللاعب البرتغالي فرانسيسكو ترينكاو نجم سبورتنغ لشبونة الذي سجل هدفين لفريقه في مباراة كيرات ألماتي الكازاخستاني التي انتهت بفوز النادي البرتغالي بأربعة أهداف مقابل هدف.

وفيما يلي المرشحين لجائزة لاعب الأسبوع في دوري أبطال أوروبا:

1. ماركوس راشفورد (برشلونة الإسباني)

2. ماركوس تورام (إنتر ميلان الإيطالي)

3. دوشان فلاهوفيتش (يوفنتوس الإيطالي)

4. فرانسيسكو ترينكاو (سبورتنغ لشبونة البرتغالي)