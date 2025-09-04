منتخب إسبانيا يستهل مشوار تصفيات المونديال بإسقاط بلغاريا (فيديو)

حقق منتخب إسبانيا فوزًا مثيرًا على حساب مضيفه بلغاريا بنتيجة 3-0 مساء اليوم الخميس في الجولة الأولى للمجموعة الخامسة بالتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 عن قارة أوروبا.

تقدم ميكيل أويارزابال لمصلحة منتخب إسبانيا في الدقيقة الخامسة من عمر المباراة في بداية حماسية لبطل أوروبا.

ونجح مارك كوكوريلا في تسجيل الهدف الثاني لمنتخب إسبانيا في الدقيقة 30 ليعزز تقدم لاروخا.

ونجح ميكيل ميرينو في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 38 بصناعة من لامين يامال نجم برشلونة.

ورفع منتخب إسبانيا رصيده إلى 3 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الخامسة بعد الفوز في الجولة الأولى بفارق الأهداف عن منتخب تركيا.

وافتتح منتخب تركيا مشواره بالفوز على جورجيا بنتيجة 3-2 في الجولة ذاتها.

ويلتقي المنتخب الإسباني يوم 7 سبتمبر الجاري في مواجهة الجولة الثانية ضد تركيا في مواجهة مرتقبة بالتصفيات الأوروبية.

وفيما يلي ترتيب المجموعة الخامسة في تصفيات كأس العالم عن قارة أوروبا:

1. إسبانيا (3 نقاط)

2. تركيا (3 نقاط)

3. جورجيا (دون نقاط)

4. بلغاريا (دون نقاط)