كشفت مصادر عن وجود تحرك من 6 نجوم بنادي الزمالك لدعم وإنقاذ أحمد فتوح، لاعب الفريق الأبيض، من مأزق حبسه الحالي بعد الحادث الذي تسبب في مقتل أمين شرطة.

وكانت النيابة العامة المصرية قررت إحالة أحمد فتوح إلى محكمة الجنايات بتهمة "تعاطي مخدر الحشيش والقتل الخطأ"، وذلك بعد ثبوت قيادته للسيارة تحت تأثير المخدر أثناء حادثة الدهس التي راح ضحيتها مواطن مصري آخر.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على فتوح بعد أن دهس مواطنًا بسيارته أمام قسم شرطة العلمين بالساحل الشمالي في مدينة مطروح؛ ما أدى إلى وفاته فورًا، وقد تم حبس لاعب الزمالك الدولي على إثر ذلك.

ويواجه فتوح شبح السجن لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وربما تصل إلى 3 سنوات بحسب مصادر قانونية مطلعة.

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ووفقًا للمصادر، فإنه من المنتظر أن يكون هناك جلسة يحضرها 6 لاعبين من الفريق الأبيض مع أحمد فتوح على رأسهم محمود عبد الرازق (شيكابالا)، قائد الفريق، وهشام نصر، عضو مجلس الإدارة، مع أهل المتوفَّى من أجل دفع الدية وانتهاء أزمة القتل الخطأ".

وشهدت الأيام الماضية تطوارت متتالية، بعد التحفظ على لاعب الزمالك، وصدور حكم بالحبس على ذمة التحقيق، وسط مساع لحل الأزمة بشكل ودي بينه وبين أسرة المتوفَّى يقودها مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق.

وأوضح مرتضى منصور أن أسرة ضحية حادث أحمد فتوح اشترطت للتصالح والتسامح أن يتقدم أحمد سالم، المتحدث باسم نادي الزمالك بالاعتذار، لأنه أساء إلى المرحوم واتهمه بالرعونة، إلى جانب تجاهل تقديم واجب العزاء لأسرة المرحوم من قبل إدارة نادي الزمالك، والتي نشرت نعيًا متأخرًا جدًّا.

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وأضاف: "اليوم الأحد بناء على طلب الأسرة المحترمة يتوجه وفد من لاعبي الزمالك وبعض الإداريين إلى حي فيلمنج بالإسكندرية لتقديم واجب العزاء المتأخر، وذلك في تمام الساعة الرابعة عصرًا".

وأتم: "في المساء إن شاء الله يتم عقد جلسة الصلح بحضور أسرة أحمد فتوح وأسرة المرحوم".