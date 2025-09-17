تقييم رائع لميسي بعد قيادته إنتر ميامي للفوز على سياتل ساوندرز (صورة)

نال الأرجنتيني ليونيل ميسي تقييمًا رائعًا بعد قيادته فريقه إنتر ميامي للفوز على نظيره سياتل ساوندرز، بنتيجة "3-1"، في المباراة التي جمعت بينهما، فجر اليوم الأربعاء، ضمن مواجهات الدوري الأمريكي لكرة القدم.

ميسي صنع الهدف الأول لزميله جوردي ألبا بتمريرة خارج القدم في الدقيقة الـ12، ليمنح فريقه أفضلية مبكرة.

وكاد ميسي يضاعف النتيجة في الدقيقة الـ28 بعد انفراد وتسديدة بيسراه من خارج القدم، لكن الكرة ارتطمت بالقائم. وفي الدقيقة الـ41 ردّ ألبا الجميل بتمريرة حاسمة لميسي الذي وضع الكرة في الشباك ليجعل النتيجة 2-0.

وأضاف إيان فراي الهدف الثالث لإنتر ميامي بضربة رأسية بعد ركنية من رودريغو دي بول مطلع الشوط الثاني، قبل أن يقلّص المكسيكي أوبيد فارغاس الفارق لسياتل في الدقيقة الـ69.

وغاب عن ميامي مجددًا لويس سواريز الذي يقضي عقوبة الإيقاف لثلاث مباريات في الدوري الأمريكي بعد حادثة البصق على أحد أفراد الجهاز الفني لسياتل في نهائي كأس الدوريات.

وأتيحت فرصة تسجيل الهدف الثاني لميسي في الدقيقة الـ76، لكن الحارس ستيفان فراي تصدّى لها ببراعة، كما شهد اللقاء الظهور الأول للأرجنتيني ماتيو سيلفيتي القادم من نيويلز أولد بويز، نادي ميسي الأم.

وتتواصل منافسات الدوري الأمريكي حيث يستضيف إنتر ميامي فريق دي سي يونايتد، يوم الأحد، بينما يحل سياتل ضيفًا على أوستن إف سي.

وبهذا الانتصار، قفز إنتر ميامي إلى المركز الخامس في المنطقة الشرقية، مع امتلاكه ثلاث مباريات مؤجلة.

ونال ميسي لقب رجل المباراة عقب اللقاء، كما حصل على تقييم وصل إلى "8.4"، وكان أكثر لاعب قام بمراوغات ناجحة (5)، وسجل هدفًا وصنع آخر، ووصلت نسبة دقة تمريراته الناجحة إلى (95%).