فينيسيوس كاد أن يكرر هدفه الأيقوني في مانشستر سيتي أمام أمريكا (فيديو)
كاد أن يكرر فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد ومنتخب البرازيل، هدفه الأيقوني الذي سجله سابقا في شباك مانشستر سيتي منذ عامين بدوري أبطال أوروبا، خلال مباراة منتخب بلاده الودية في مواجهة أمريكا، فجر الخميس.
وتعادلت البرازيل 1-1 في مباراة ودية مع المنتخب الأمريكي في أورلاندو، ضمن آخر تجربة للاستعداد لبطولة كأس كوبا أمريكا لكرة القدم التي تنطلق في الولايات المتحدة في وقت لاحق من الشهر الجاري.
وشهدت المباراة انطلاقة رائعة من فينيسيوس من الجهة اليسرى واستلم الكرة وراوغ مدافع أمريكا بشكل رائع وانفرد بالمرمى، لكن الحارس تصدى لها.
وأعادت الكرة لأذهان محبي النجم البرازيلي هدفه الأيقوني في شباك مانشستر سيتي خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات ذهاب دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، ليسجل حينها الهدف الثاني للميرنغي، من انطلاقة مماثلة، ولكن هذه المرة حارس السيتي لم يتمكن من التصدي لها.
وفي مباراة الخميس، افتتح رودريغو التهديف في الدقيقة 17 بعد أن استغل الفريق البرازيلي تمريرة غير دقيقة من مات تيرنر ليسيطر على الكرة قبل أن يرسل رافينيا الكرة لمهاجم ريال مدريد ليحرز منها هدف السبق بسهولة.
وأحرز كريستيان بوليسيك هدف التعادل للفريق الأمريكي في الدقيقة 26 من ركلة حرة قوية لم يتمكن الحارس أليسون من السيطرة عليها بعد تعرض مهاجم ميلان لمخالفة مباشرة خارج منطقة الجزاء.
وتقام بطولة كوبا أمريكا ما بين 20 يونيو و14 يوليو.
وتبدأ البرازيل الفائزة بكوبا أمريكا تسع مرات مسيرتها في النسخة المقبلة بمواجهة كوستاريكا ضمن المجموعة الرابعة في 24 يونيو حزيران، ثم تواجه باراغواي وكولومبيا.
وسيلتقي المنتخب الأمريكي مع نظيره البوليفي في 23 يونيو قبل مواجهة بنما وأورغواي ضمن المجموعة الثالثة.