فينيسيوس كاد أن يكرر هدفه الأيقوني في مانشستر سيتي أمام أمريكا (فيديو)

كاد أن يكرر فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد ومنتخب البرازيل، هدفه الأيقوني الذي سجله سابقا في شباك مانشستر سيتي منذ عامين بدوري أبطال أوروبا، خلال مباراة منتخب بلاده الودية في مواجهة أمريكا، فجر الخميس.

وتعادلت البرازيل 1-1 في مباراة ودية مع المنتخب الأمريكي في أورلاندو، ضمن آخر تجربة للاستعداد لبطولة كأس كوبا أمريكا لكرة القدم التي تنطلق في الولايات المتحدة في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وشهدت المباراة انطلاقة رائعة من فينيسيوس من الجهة اليسرى واستلم الكرة وراوغ مدافع أمريكا بشكل رائع وانفرد بالمرمى، لكن الحارس تصدى لها.