هاري ماغواير: مكالمة بيكهام رفعت معنوياتي
قال هاري ماغواير إن مكالمة مفاجئة من نجم كرة القدم السابق ديفيد بيكهام قبل ثلاثة أسابيع كانت "راقية" ورفعت معنوياته، حيث تضمنت كلمات تشجيع لمدافع إنجلترا ومانشستر يونايتد الذي تحاصره الانتقادات.
كان ماغواير، البالغ من العمر 30 عامًا، هدفًا لإساءات من مشجعين غاضبين وهي تجربة يعرفها بيكهام جيدًا بعد بطاقته الحمراء سيئة السمعة خلال كأس العالم 1998 والتي جعلته مكروهًا في إنجلترا وهو ما استعرضه في فيلمه الوثائقي الأخير على نتفليكس.
وتواصل بيكهام مع ماغواير بعد فوز إنجلترا 3-1 على اسكتلندا في الـ12 من سبتمبر، بعدما تسببت سخرية المشجعين الاسكتلنديين في غضب مدرب منتخب الأسود الثلاثة غاريث ساوثغيت ووالدة ماغواير.
وقال ماغواير للصحفيين أمس الثلاثاء، بعد تدريب إنجلترا في سانت جورج بارك "(اتصال بيكهام) يعني كل شيء بالنسبة لي.
"قلت على مدى مسيرتي إن ديفيد بيكهام شخص أتطلع للسير على خطاه منذ طفولتي. إنه قدوة كبيرة.
"هذا التواصل يظهر مدى الرقي الذي يتحلى به بيكهام. أقدر هذا الاتصال كثيرًا. كان مؤثرًا للغاية".
وسجل ماغواير، الذي خاض 59 مباراة دولية مع إنجلترا، هدفًا عكسيًّا في مرماه أمام اسكتلندا رغم أدائه الجيد إجمالا وانضم لتشكيلة ساوثغيت لمباراة ودية ضد أستراليا يوم الجمعة ومباراة في تصفيات بطولة أوروبا يوم الثلاثاء أمام إيطاليا على استاد ويمبلي في لندن.
وفي فيلم وثائقي من أربعة أجزاء لبيكهام، شرح لاعب مانشستر يونايتد السابق وزوجته فيكتوريا بالتفصيل الإساءات التي تعرض لها بعد خطأ فادح في كأس العالم، وتلقى وقتها تهديدات باختطاف ابنه الرضيع بروكلين، وتم تعليق دمية مشنوقة لبيكهام في إحدى الحانات وألقيت حجارة على حافلة يونايتد.
وقال بيكام، البالغ من العمر الآن 48 عامًا، إنه أصيب باكتئاب شديد آنذاك.
وشاهد ماغواير الفيلم الوثائقي وقال إنه فوجئ بحجم الإساءة التي تعرض لها بيكهام، وبينما كان اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا مترددًا في الكشف عن الكثير من التفاصيل بشأن محادثتهما، قال ماغواير: "الشيء الرئيس الذي فعله هو أنه ذكرني بالمسيرة التي أمضيتها حتى الآن واللحظات الكبيرة التي مررت بها في مسيرتي".
وتابع ماغواير: "أعتقد أنه عندما تمر بلحظات صعبة، عليك أن تستعين بالتجارب والخبرات السابقة خلال مسيرتك.
"كل مهنة تشهد صعودًا وهبوطًا، خاصة عندما تصل إلى ما وصلت إليه. عندما تكون قائدًا لأكبر ناد في العالم لمدة ثلاث سنوات ونصف السنة. كان بيكهام في هذا الموقف ويعرف جيدًا هذه المشاعر".
وفقد المدافع، الذي يتعرض لانتقادات شديدة، مكانه في التشكيلة الأساسية ليونايتد الموسم الماضي لكنه صنع هدف الفوز لسكوت مكتوميناي في فوز مثير في اللحظات الأخيرة على برنتفورد مطلع الأسبوع الجاري وهو أداء سيساعد على إسكات منتقديه.
وربطت تكهنات ماغواير باحتمال الانتقال لوست هام في فترة الانتقالات الأخيرة لكن هذه الخطوة لم تتحقق قط.
وأشار ماغواير: "تركيزي الكامل لا يزال منصبًّا على مانشستر يونايتد، أريد القتال من أجل مكاني، لكن بالطبع وقت اللعب مهم حقًّا بالنسبة لي".
وتتصدر إنجلترا مجموعتها في تصفيات بطولة أوروبا برصيد 13 نقطة من خمس مباريات.