هاري ماغواير: مكالمة بيكهام رفعت معنوياتي

كان ماغواير، البالغ من العمر 30 عامًا، هدفًا لإساءات من مشجعين غاضبين وهي تجربة يعرفها بيكهام جيدًا بعد بطاقته الحمراء سيئة السمعة خلال كأس العالم 1998 والتي جعلته مكروهًا في إنجلترا وهو ما استعرضه في فيلمه الوثائقي الأخير على نتفليكس.

وتواصل بيكهام مع ماغواير بعد فوز إنجلترا 3-1 على اسكتلندا في الـ12 من سبتمبر، بعدما تسببت سخرية المشجعين الاسكتلنديين في غضب مدرب منتخب الأسود الثلاثة غاريث ساوثغيت ووالدة ماغواير.

وقال ماغواير للصحفيين أمس الثلاثاء، بعد تدريب إنجلترا في سانت جورج بارك "(اتصال بيكهام) يعني كل شيء بالنسبة لي.

"قلت على مدى مسيرتي إن ديفيد بيكهام شخص أتطلع للسير على خطاه منذ طفولتي. إنه قدوة كبيرة.

"هذا التواصل يظهر مدى الرقي الذي يتحلى به بيكهام. أقدر هذا الاتصال كثيرًا. كان مؤثرًا للغاية".